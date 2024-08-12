Предлагала "помощь" с ипотекой: астанчанку задержали по подозрению в серии мошенничеств
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В Астане полицейские задержали женщину, подозреваемую в серии мошенничеств - она, по данным следствия, предлагала "услугу" оформления ипотеки, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники столичной полиции установили женщину, подозреваемую в совершении 25 эпизодов мошенничества, сообщает медиапортал МВД.
Задержанная, по данным следствия, под предлогом оказания помощи в оформлении ипотечного кредита по госпрограмме, обманывала горожан.
"Установлено, что потерпевшие без заключения договора передавали деньги на банковскую карту подозреваемой. Так, в полицию поступило заявление от 44-летнего жителя столицы, что он обратился к женщине по совету знакомых. За оказание помощи в приобретении жилья в ипотеку она потребовала сумму в размере около 2 млн тенге", - говорится в сообщении.
Подозреваемая призналась в содеянном. Стало также известно, что полученные деньги были использованы ею на личные нужды.
По факту мошенничества ведется досудебное расследование.
Ранее в Актобе семь предпринимателей заплатили по миллиону тенге, надеясь получить выгодный кредит из специального фонда, но стали жертвами мошенничества.
В Астане женщина хотела купить квартиру и лишилась 20 млн тенге - подозреваемый гражданин не имел возможности предоставить услуги в сфере купли-продажи квартир, но путем обмана завладел 20 млн тенге, которые ему дала потерпевшая. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Также в столице мужчина обманул жителей города на 11 млн тенге, обещав сделать ремонт. При этом, фактически работы не производились.
Ранее мы также писали, чем могут быть опасны услуги посреднической помощи в получении кредитов. В интернете казахстанцы зачастую встречают объявления, в которых за вознаграждение предлагается помощь. Однако за этими услугами могут скрываться мошеннические схемы.
Отметим, что по ст. 190 УК РК, мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При этом, деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, либо возможно пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2147826-predlagala-pomoshch-s-ipotekoy-astanchanku-zaderzhali-po-podozreniyu-v-serii-moshennichestv/