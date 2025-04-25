Неизвестные осквернили могилы непристойными рисунками в Акмолинской области

Неизвестные разрисовали мемориальные камни на некоторых могилах на кладбище в городе Макинск в Акмолинской области. Полиция разыскивает правонарушителей, передает NUR.KZ.

Фото с непристойными рисунками на мемориальных камнях могил опубликованы в Instagram-паблике makinsklife_. Акт вандализма, как отмечается в посте, совершен на православном кладбище в городе Макинск Акмолинской области.

В Департаменте полиции Акмолинской области отреагировали на публикацию и сообщили, что разыскивают вандалов.

"Департамент полиции сообщает, что данной факт зарегистрирован в отделе полиции Буландынского района. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личностей правонарушителей, по результатам будут приняты соответствующие меры", - отмечается в комментарии ведомства.

До этого, осенью прошлого года, в соцсетях появилось видео, автор которого заявила, что вандалы осквернили памятник участникам Великой отечественной войны в селе Зеренда. В полиции заявили, что начали расследование и устанавливают виновных.

Позже полицейские задержали мужчину, которого подозревают в вандализме. По версии следствия, он осквернил памятник участникам ВОВ.

Также в мае прошлого года в Акмолинской области разгромили гранитные плиты в сквере памяти павших в ВОВ и воинов-интернационалистов. Подозреваемым в вандализме оказался несовершеннолетний.

А житель Павлодара заснял на видео ситуацию на местном кладбище - по его словам, вандалы сняли оградки с нескольких могил. Областной департамент полиции прокомментировал произошедшее.