Осквернивших памятник участникам ВОВ вандалов разыскивают в Акмолинской области (видео)

В поселке Зеренда Акмолинской области вандалы осквернили памятник участникам Великой отечественной войны, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции региона.

Информация о произошедшем инциденте и видео с места опубликовано в Instagram-паблике sinegor.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, по данному факту начато расследование.

"По факту вандализма в Зерендинском районе начато досудебное расследование. Установлено, что вандалы осквернили памятник участникам Великой отечественной войны, расположенный в селе Зеренда. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лица, совершившие данное преступление", - говорится в сообщении ведомства.

Раскрытие и расследование инцидента, как отметили в полиции, находятся на личном контроле руководства департамента.

Весной сообщалось, что в Павлодаре полицейские задержали жителя города, подозреваемого в акте вандализма на обелиске Славы, произошедшего ночью с 10 на 11 апреля.

Отметим, что по ст.294 УК РК вандализм, то есть осквернение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, наказывается штрафом в размере от 50 МРП (184 600 тенге) до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.