Подозреваемого в осквернении памятника участникам ВОВ установили в Акмолинской области

В Акмолинской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в вандализме. По версии следствия, он осквернил памятник участникам ВОВ, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в новостном Telegram-канале Министерства внутренних дел, 26 октября стражи порядка зарегистрировали случай вандализма в Зерендиском районе: памятник воинам ВОВ был поврежден, с него были сорваны плитки и оставлены надписи. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, провела осмотр и инициировала досудебное расследование.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 38-летний местный житель, который дал признательные показания.

"В отношении него проводится досудебное расследование по статье 294 УК РК, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - проинформировали в правоохранительных органах.