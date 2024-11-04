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Подозреваемого в осквернении памятника участникам ВОВ установили в Акмолинской области

Опубликовано:

Памятник участникам ВОВ
Памятник участникам ВОВ. Кадр из видео: instagram/sinegor.kz

В Акмолинской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в вандализме. По версии следствия, он осквернил памятник участникам ВОВ, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в новостном Telegram-канале Министерства внутренних дел, 26 октября стражи порядка зарегистрировали случай вандализма в Зерендиском районе: памятник воинам ВОВ был поврежден, с него были сорваны плитки и оставлены надписи. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, провела осмотр и инициировала досудебное расследование.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 38-летний местный житель, который дал признательные показания.

"В отношении него проводится досудебное расследование по статье 294 УК РК, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - проинформировали в правоохранительных органах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182368-podozrevaemogo-v-oskvernenii-pamyatnika-uchastnikam-vov-ustanovili-v-akmolinskoy-oblasti/

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