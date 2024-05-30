Сквер памяти павших в ВОВ разгромили в Акмолинской области (видео)

В Акмолинской области разгромили гранитные плиты в сквере памяти павших в ВОВ и воинов-интернационалистов. Подозреваемым в вандализме оказался несовершеннолетний, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, вопиющий инцидент произошел 27 мая в Макинске в Буландынском районе Акмолинской области. Были разгромлены гранитные плиты, установленные в сквере памяти павших в Великой Отечественной войне и воинов-интернационалистов, погибших в годы войны в Афганистане.

Сотрудники полиции начали досудебное расследование по факту вандализма и провели оперативно-розыскные мероприятия.

"Инцидент не оставил полицейских равнодушными: в усиленном режиме практически весь личный состав районного отдела полиции занимался поиском злоумышленников", - отметили в МВД.

В течение двух дней сотрудники провели поквартирные и подомовые обходы, изучили записи камер видеонаблюдения, установленные в районе совершения преступления, проверили лиц, склонных к совершению хулиганских действий.

"В результате принятых мер 29 мая личность подозреваемого была установлена. Им оказался 17-летний житель Макинска. В настоящее время полицейские выясняют причины такого поступка и проводят следственно-оперативные мероприятия", - рассказали в ведомстве.

Отметим, что по ст.294 УК РК вандализм, то есть осквернение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, наказывается штрафом в размере от 50 до 160 МРП (от 184 600 до 590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

Недавно стало известно, что мажилисмены разработали нормы по ужесточению ответственности за вандализм. По новому закону статью о вандализме планируется дополнить второй частью, под которую попадут деяния, совершенные по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды.