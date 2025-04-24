Били плеткой, кочергой и шваброй: семью из Караганды обвиняют в истязании приемных детей

В Карагандинском ювенальном суде началось слушание по делу опекунов детского дома семейного типа, семью обвиняют в избиении детей и хищении денег, сообщает телеканал "Астана".

По данным телеканала, 45-летнего главу семейства, его жену и их взрослую дочь обвиняют в жестком обращении с детьми и хищении денег, которые выделяло государство на их содержание.

Сообщается, что несколько лет назад семейная пара взяла под опеку шестерых детей. Как полагает следствие, вместо родительского тепла, заботы и развития, ребят плохо кормили, избивали и заставляли выполнять тяжелую работу.

Сторона обвинения отметила, что судебно-медицинская экспертиза обнаружила на головах младших мальчиков 47 рубцов, а у одного из подопечных была сильная черепно-мозговая травм, ребенка спасли врачи. При этом семейная пара утверждает, что малыш сам неудачно упал.

"Наносил телесные повреждения различными предметами, а именно - плеткой, шваброй, кочергой и открытой ладонью в различные части тела малолетних. Вследствие чего, на головах которых имеются шрамы. Наносил удары сжатым кулаком по животу, по телу, по голове, постоянно ругал и кричал на них за невыполнение домашних обязанностей, которые требуют большой физической нагрузки", - рассказал прокурор Адиль Садыков.

Кроме того, дети рассказывают, что их скудно кормили, и иногда, за непослушания добавляли в еду фекалии. Родная бабушка троих ребят рассказала журналистам, что долго искала внуков по детским домам. Ведь родная мать скрывала, куда их отправила. Теперь женщина намерена сама воспитывать детей.

"Показал детей, но дети мне не понравились, они были худые, глаза печальные. Сразу сердце почувствовало, что что-то не так. Начала подавать на опекунство и я возила все туда, не с пустыми руками приезжала. И овощи, и фрукты, и одежду детям отвозила, а они этого не давали им. Своим детям давали", - заявила бабушка детей.

Также сообщается, что младшему из детей 11 лет. Судебное расследование продолжается, имена пострадавших не разглашаются.

В октябре прошлого года жительница Петропавловска обвинила органы опеки в похищении старшего ребенка, пока она была в больнице с младшим. В госорганах прокомментировали ситуацию.

Также в 2024 году в области Ұлытау женщина-опекун пять лет держала детей в рабстве и истязала их. За это прокуроры просили для нее 7 лет заключения, но суд приговорил ее только к 4 годам.

В феврале того же года детский омбудсмен Динара Закиева сообщала о том, что приемных детей несколько лет буквально держали в рабстве на ферме в области Ұлытау. Сами дети заявили, что приемная мать угрожала им регулярно - не только побоями, но и расправой. В полиции по факту завели уголовное дело, а позже приемную мать детей взяли под стражу.