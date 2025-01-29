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Иностранцев переправляли через казахстанскую границу за 25 тыс. тенге с человека

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Задержанные по делу о нелегальной миграции
На границе с Кыргызстаном. Фото: gov.kz

В Жамбылской области вынесли приговор двум казахстанцам, обвиняемым в организации незаконной миграции из Непала и Пакистана, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении двух граждан, обвиняемых в организации незаконной миграции (ч.2 ст.394 УК), рассмотрели в суде района Турара Рыскулова.

"В июле 2024 года гражданин Республики Кыргызстан и подсудимые организовали нелегальную миграцию из Республики Кыргызстан на территорию Республики Казахстан граждан Федеративной Демократической Республики Непал и Исламской Республики Пакистан. Гражданин Кыргызстана обещал подсудимым вознаграждение в виде 25 тысяч тенге за каждого перевезенного человека", - установил суд.

Подсудимые вину признали полностью и раскаялись в содеянном. Вина подсудимых была доказана их собственными показаниями, рапортами должностных лиц, протоколом осмотра места происшествия, вещественными доказательствами и другими материалами дела.

Суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины, а также наличие несовершеннолетних детей у обоих подсудимых. Отягчающие обстоятельства судом не установлены.

Приговором суда подсудимые признаны виновными. Им назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.

Также, по информации официального сайта прокуратуры Жамбылской области, в Кордайском районе были изобличены незаконные мигранты.

"14 июня 2024 года на границе с Кыргызской Республикой вблизи села Енбек Кордайского района пограничной службой задержаны трое граждан Узбекистана, которые незаконно пересекли государственную границу вне пункта пропуска", - рассказали в надзорном органе.

В отношении правонарушителей прокуратурой района и пограничной службой были зарегистрированы уголовные дела по ч.1 ст.392 УК РК, которые по результатам расследования направлены в районный суд.

Приговорами суда мигранты осуждены к 6 месяцам лишения свободы с выдворением за пределы Казахстана на 5 лет.

Задержанные по делу о нелегальной миграции
Задержанные. Фото: gov.kz

"В последующем при координации прокуратуры района межведомственной следственно-оперативной группой в ходе исследования материалов дополнительно выявлены три местных жителя, организовавшие незаконное пересечение границы указанными иностранцами. Данный устойчивый канал незаконной миграции существовал длительное время", - уточнили в прокуратуре Жамбылской области.

21 января 2025 года уголовное дело в отношении организаторов по ч.2 ст.394 УК РК направили в суд.

Отметим, что по ч.2 ст.394 УК РК организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан, совершенная лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (свыше 19,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216159-inostrancev-perepravlyali-cherez-kazahstanskuyu-granicu-za-25-tys-tenge-s-cheloveka/