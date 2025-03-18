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Продажа девочек для съемок порно и шантаж проституток: задержания провели в Казахстане

Опубликовано:

Задержание в Казахстане
Операция. Кадр из видео: polisia.kz

Министерством внутренних дел в марте была проведена широкомасштабная операция "STOP-трафик". За три дня мероприятия полицейскими выявлено 40 преступлений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного медиапортала ведомства, эти 40 преступлений связаны с торговлей людьми, вовлечением в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних, содержанием притонов и сводничеством.

Также зарегистрировано 156 административных правонарушений за предоставление помещений для сводничества и 640 - за приставание в общественных местах.

Кроме этого, проведены рейдовые мероприятия на территории различных заводов, рынков и строительных объектов.

К примеру, в Жамбылской области на территории одного из заводов установлены и доставлены в полицию иностранные граждане, которые осуществляли трудовую деятельность с нарушением миграционного законодательства (отсутствовали трудовые договоры, визы (форма С-3) и уведомления о прибытии в Казахстан).

Аналогичный факт выявлен в Северо-Казахстанской области, где на территории одного из строительных объектов с нарушением миграционного законодательства осуществляли трудовую деятельность 14 иностранных граждан.

В отношении нарушителей составлены и направлены в суд административные протоколы по ст.517 ч.5 КоАП (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения) и ст.492 ч.4 КоАП (Проживание в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личности).

УБОП ДП Шымкента установлена и задержана группа из четырех человек, которая в течение продолжительного времени вовлекала в занятие проституцией на съемных квартирах жительниц города в возрасте от 18 до 23 лет. Злоумышленники шантажировали потерпевших имеющимися интимными фотографиями. Зарегистрировано два уголовных дела по ст.308 ч.2 УК (Вовлечение в занятие проституцией) и ст.309 ч.2 УК (Сводничество). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Также в Алматы сотрудниками полиции задержаны и водворены в изолятор временного содержания семь организаторов и содержателей "боди-массажных" салонов. Досудебное расследование по фактам сводничества продолжается.

В Туркестанской области при координации прокуратуры региона задержаны два жителя Кызылординской области 2007 и 2006 годов рождения, которые занимались продажей порнографических видеозаписей, в том числе с участием несовершеннолетних, в закрытых группах в Telegram. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.312 ч.1 УК (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера). Организатор водворен в изолятор временного содержания.

В области Абай сотрудниками УБОП установлена жительница Аягоза, которая в декабре прошлого года продала двух жителей региона для эксплуатации в крестьянских хозяйствах. По данным фактам возбуждены уголовные дела, начаты досудебные расследования по ст.128 ч.1 УК (Торговля людьми).

Сотрудниками УБОП ДП Карагандинской области установлен и задержан 60-летний мужчина, который за денежное вознаграждение совершал сделки с матерями малолетних девочек с целью дальнейшего совершения в отношении них развратных действий сексуального характера и записи детской порнографии. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Начаты досудебные расследования по ст.121 ч.4 УК (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (малолетней) и ст.135 ч.1 УК (Торговля несовершеннолетними).

Напомним, в прошлом году в нескольких регионах Казахстана также провели масштабную операцию "STOP-трафик" против торговли людьми и связанной с ней организованной преступностью. Было выявлено 44 преступления. Начаты расследования.

А полицейские Алматы в ходе рейда выявили десятки иностранцев, нелегально проживавших в Казахстане. Также обнаружили тех, кто оказывал услуги интимного характера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229107-prodazha-devochek-dlya-semok-porno-i-shantazh-prostitutok-zaderzhaniya-proveli-v-kazahstane/