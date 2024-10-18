13 иностранцев выдворили из Павлодарской области

В Павлодарской области обнаружили свыше 150 нарушений миграционного законодательства, а также вынесли 13 судебных решений о выдворении нарушителей из страны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на территории Павлодарской области с 14 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал", целью которого является противодействие нелегальной миграции.

По итогам трех дней данного мероприятия по области выявили 152 нарушения миграционного законодательства.

"14 работодателей привлекли к ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы. За несвоевременное уведомление полиции о пребывающих у них иностранцах наказали 40 физических лиц", - отметил исполняющий обязанности начальника миграционной службы ДП Павлодарской области Александр Кузьменко.

Также уже было вынесено 13 судебных решений о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. Кроме этого, четырех иностранцев поместили в приемник-распределитель.

"К примеру, в Павлодаре на пересечении улиц Лесная и Казправды задержаны трое граждан соседних государств, которые осуществляли трудовую деятельность в качестве строителей здания без разрешения уполномоченного органа.

В Аксу на территории одного из торговых домов на улице Ленина выявлен факт незаконной трудовой деятельности гражданина ближнего зарубежья", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В отношении нарушителей составили административные материалы, которые направили в суд.

Кроме этого, за привлечение иностранной рабочей силы и трудовых мигрантов с нарушением законодательства в отношении работодателей также составлен административный материал.

Ранее в Павлодарской области полицейские Иртышского района задержали на стройке двух граждан Узбекистана. Выяснилось, что иностранцы прибыли в Казахстан, временно нигде не зарегистрировались и устроились на работу без соответствующего разрешения.

Также в регионе полицейские проверили квартиры, сдаваемые в аренду, а также рынки и объекты строительства для выявления нарушающих закон иностранцев. Так, на одном из складов в Экибастузе нашли четверых иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность незаконно.