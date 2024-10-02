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Поездка из Пакистана в Европу закончилась для иностранцев приговором в Алматинской области

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Пограничник смотрит в бинокль
Граница. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Кегенском районном суде Алматинской области вынесен приговор трем иностранным гражданам за незаконное пересечение государственной границы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, установлено, что 15 мая 2024 года группа граждан Пакистана прибыла в Бишкек с целью транзита в Европу для трудоустройства.

Однако, столкнувшись с финансовыми трудностями, иностранцы изменили маршрут и направились через Казахстан и Россию.

Путешествуя через города Чолпон-Ату, Каракол и Кенсу, они пешком дошли до казахстанской границы, где 13 июня 2024 года их задержал пограничный наряд в районе Кегена Алматинской области. Установлено, что у задержанных отсутствовали необходимые отметки о законном пересечении границы.

Вина подсудимых была доказана материалами дела, включая протокол осмотра места происшествия с фототаблицей, где они указали место нарушения границы, а также другими доказательствами.

Суд учел обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность, такие как чистосердечное раскаяние, и отсутствие отягчающих обстоятельств.

По ст.392 ч.1 УК РК суд назначил каждому из обвиняемых наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с обязательным выдворением за пределы Республики Казахстан на пять лет.

В соответствии с п.3 ч.3 ст.62 УК время содержания под стражей засчитано в срок наказания, что привело к освобождению осужденных от дальнейшего отбывания лишения свободы.

Дополнительное наказание в виде выдворения будет исполнено с момента вступления приговора в законную силу.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района Карагандинской области выявили семерых иностранцев, нелегально находившихся на территории Казахстана. Они привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства РК. В настоящее время также решается вопрос об их экстрадиции.

Похожий случай произошел в мае: полицейские Алматы депортировали 35 граждан Узбекистана, Таджикистана и России, которые незаконно находились на территории Казахстана. Стражи порядка выявили их в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168668-poezdka-iz-pakistana-v-evropu-zakonchilos-dlya-inostrancev-prigovorom-v-almatinskoy-oblasti/

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