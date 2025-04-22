"Нервы будешь дома показывать": пассажир ударил таксиста в Алматы за просьбу не курить
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В Алматы возбудили уголовное дело после того, как в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как таксиста ударили за просьбу не курить в салоне, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Казахстанец Влад Кравчук, который работает в такси, опубликовал у себя на странице в Instagram видео конфликта с двумя пассажирами.
На опубликованных кадрах видно водителя и двух пассажиров, один из которых находится на переднем сиденье рядом с водителем. На записи видно, что таксист уведомляет пассажиров о том, что остановит автомобиль, так как один из них курит. В ответ пассажир, который находился на заднем сиденье, обматерил таксиста и ударил его.
"Не нервничай! Нервы будешь дома показывать! Ты потихоньку езжай, я же сказал, что выкинул", - говорит пассажир таксисту на видео.
Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек сообщила корреспонденту NUR.KZ, что конфликтом заинтересовались стражи порядка и завели уголовное дело.
"По факту побоев управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, ведется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела и принятия решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщила Азирбек.
Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!
Напомним, в феврале этого года сотрудники ДП Кызылординской области задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, которые оказались жителями Алматинской области.
Ранее в Караганде полицейские задержали четырех мужчин в бане. Их подозревают в обмане таксиста, нападении на него и избиении. По словам 39-летнего потерпевшего, жителя столицы, он доставил пассажиров в Караганду. На протяжении пути они вели себя спокойно, не проявляя признаков недовольства. Однако, достигнув пункта назначения, вместо оплаты напали на него, избили и скрылись.
А в Костанайской области огласили приговор женщине за нападение с ножом на водителя такси после просьбы не курить вейп в автомобиле. Ей назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238138-nervy-budesh-doma-pokazyvat-passazhir-udaril-taksista-za-prosbu-ne-kurit-v-almaty/