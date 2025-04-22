"Нервы будешь дома показывать": пассажир ударил таксиста в Алматы за просьбу не курить

В Алматы возбудили уголовное дело после того, как в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как таксиста ударили за просьбу не курить в салоне, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Казахстанец Влад Кравчук, который работает в такси, опубликовал у себя на странице в Instagram видео конфликта с двумя пассажирами.

На опубликованных кадрах видно водителя и двух пассажиров, один из которых находится на переднем сиденье рядом с водителем. На записи видно, что таксист уведомляет пассажиров о том, что остановит автомобиль, так как один из них курит. В ответ пассажир, который находился на заднем сиденье, обматерил таксиста и ударил его.

"Не нервничай! Нервы будешь дома показывать! Ты потихоньку езжай, я же сказал, что выкинул", - говорит пассажир таксисту на видео.

Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек сообщила корреспонденту NUR.KZ, что конфликтом заинтересовались стражи порядка и завели уголовное дело.

"По факту побоев управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, ведется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела и принятия решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщила Азирбек.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Напомним, в феврале этого года сотрудники ДП Кызылординской области задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, которые оказались жителями Алматинской области.

Ранее в Караганде полицейские задержали четырех мужчин в бане. Их подозревают в обмане таксиста, нападении на него и избиении. По словам 39-летнего потерпевшего, жителя столицы, он доставил пассажиров в Караганду. На протяжении пути они вели себя спокойно, не проявляя признаков недовольства. Однако, достигнув пункта назначения, вместо оплаты напали на него, избили и скрылись.

А в Костанайской области огласили приговор женщине за нападение с ножом на водителя такси после просьбы не курить вейп в автомобиле. Ей назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания.