Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Нервы будешь дома показывать": пассажир ударил таксиста в Алматы за просьбу не курить

Опубликовано:

Таксисту дали пощечину
Водитель во время конфликта. Кадр из видео: instagram.com/kraw_chuk

В Алматы возбудили уголовное дело после того, как в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как таксиста ударили за просьбу не курить в салоне, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Казахстанец Влад Кравчук, который работает в такси, опубликовал у себя на странице в Instagram видео конфликта с двумя пассажирами.

На опубликованных кадрах видно водителя и двух пассажиров, один из которых находится на переднем сиденье рядом с водителем. На записи видно, что таксист уведомляет пассажиров о том, что остановит автомобиль, так как один из них курит. В ответ пассажир, который находился на заднем сиденье, обматерил таксиста и ударил его.

"Не нервничай! Нервы будешь дома показывать! Ты потихоньку езжай, я же сказал, что выкинул", - говорит пассажир таксисту на видео.

Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек сообщила корреспонденту NUR.KZ, что конфликтом заинтересовались стражи порядка и завели уголовное дело.

"По факту побоев управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, ведется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела и принятия решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщила Азирбек.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Напомним, в феврале этого года сотрудники ДП Кызылординской области задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, которые оказались жителями Алматинской области.

Ранее в Караганде полицейские задержали четырех мужчин в бане. Их подозревают в обмане таксиста, нападении на него и избиении. По словам 39-летнего потерпевшего, жителя столицы, он доставил пассажиров в Караганду. На протяжении пути они вели себя спокойно, не проявляя признаков недовольства. Однако, достигнув пункта назначения, вместо оплаты напали на него, избили и скрылись.

А в Костанайской области огласили приговор женщине за нападение с ножом на водителя такси после просьбы не курить вейп в автомобиле. Ей назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238138-nervy-budesh-doma-pokazyvat-passazhir-udaril-taksista-za-prosbu-ne-kurit-v-almaty/