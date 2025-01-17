Подозреваемые в нападении на таксиста в Караганде укрылись в бане, чтобы переждать время

В Караганде полицейские задержали четырех мужчин в бане. Их подозревают в обмане таксиста, нападении на него и избиении, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ЦОУ поступило сообщение о нападении на мужчину в одном из спальных районов Караганды. Первыми на место прибыли экипажи патрульной полиции.

По словам 39-летнего потерпевшего, жителя столицы, он доставил четверых мужчин в Караганду. На протяжении пути пассажиры вели себя спокойно, не проявляя признаков недовольства.

"Однако, достигнув пункта назначения, вместо оплаты они напали на водителя, избили его и скрылись. Патрульные, руководствуясь описанием, вскоре обнаружили сбежавших неподалеку от места преступления. Мужчины укрылись в бане, пытаясь переждать время", - рассказали в МВД.

В отношении подозреваемых, чей возраст составляет 34-37 лет, начато досудебное расследование.

"Следствию предстоит выяснить мотивы, побудившие их совершить это преступление", - уточнили в ведомстве.

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