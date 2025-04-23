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Завершено расследование в отношении экс-акима Багдата Карасаева

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Багдат Карасаев
Багдат Карасаев. Фото: instagram.com/bagdat.karasaev

В Алматинской области завершили расследование в отношении бывшего акима Илийского района Багдата Карасаева и других лиц по семи уголовным статьям, передает МИА "Казинформ".

В прокуратуре Алматинской области сообщили, что Антикор завершил досудебное расследование в отношении Багдата Карасаева и других лиц, которых обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса:

  • ст.189 "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества";
  • ст.190 "Мошенничество";
  • ст.324 "Нарушение экологических требований к хозяйственной или иной деятельности";
  • ст.361 "Злоупотребление должностными полномочиями";
  • ст.362 "Превышение власти или должностных полномочий";
  • ст.364 "Незаконное участие в предпринимательской деятельности";
  • ст.369 "Служебный подлог".

31 марта 2025 года уголовное дело направили в Илийский районный суд Алматинской области для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о задержании акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении власти. Задержание подтвердили в Антикоре.

Позже в ведомстве рассказали, что в рамках досудебного расследования изобличены районный аким Алматинской области и другие лица. С санкции суда подозреваемого взяли под стражу.

В прокуратуре региона сообщили, что к задержанию акима по обвинению в коррупции привела совместная проверка деятельности мусорного полигона в Илийском районе. Ему предъявили обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам.

Причиной расследования стала передача права доверительного управления полигоном твердых бытовых отходов аффилированной компании в нарушение требований пожарной безопасности и без разрешения органов санитарно-эпидемиологического контроля.

В Антикоре отметили, что предусмотренные договором обязательства по утилизации твердых бытовых отходов компанией не выполнялись, а доход от ее деятельности был направлен на личное обогащение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238444-zaversheno-rassledovanie-v-otnoshenii-eks-akima-bagdata-karasaeva/