Завершено расследование в отношении экс-акима Багдата Карасаева

В Алматинской области завершили расследование в отношении бывшего акима Илийского района Багдата Карасаева и других лиц по семи уголовным статьям, передает МИА "Казинформ".

В прокуратуре Алматинской области сообщили, что Антикор завершил досудебное расследование в отношении Багдата Карасаева и других лиц, которых обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса:

ст.189 "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества";

ст.190 "Мошенничество";

ст.324 "Нарушение экологических требований к хозяйственной или иной деятельности";

ст.361 "Злоупотребление должностными полномочиями";

ст.362 "Превышение власти или должностных полномочий";

ст.364 "Незаконное участие в предпринимательской деятельности";

ст.369 "Служебный подлог".

31 марта 2025 года уголовное дело направили в Илийский районный суд Алматинской области для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о задержании акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении власти. Задержание подтвердили в Антикоре.

Позже в ведомстве рассказали, что в рамках досудебного расследования изобличены районный аким Алматинской области и другие лица. С санкции суда подозреваемого взяли под стражу.

В прокуратуре региона сообщили, что к задержанию акима по обвинению в коррупции привела совместная проверка деятельности мусорного полигона в Илийском районе. Ему предъявили обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам.

Причиной расследования стала передача права доверительного управления полигоном твердых бытовых отходов аффилированной компании в нарушение требований пожарной безопасности и без разрешения органов санитарно-эпидемиологического контроля.

В Антикоре отметили, что предусмотренные договором обязательства по утилизации твердых бытовых отходов компанией не выполнялись, а доход от ее деятельности был направлен на личное обогащение.