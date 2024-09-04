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Появились подробности задержания акима в Алматинской области

Опубликовано:

Багдат Карасаев
Багдат Карасаев. Фото: instagram.com/bagdat.karasaev

В Агентстве по противодействию коррупции РК сообщили подробности задержания акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева, передает NUR.KZ.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования изобличены районный аким Алматинской области и другие лица.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу.

Расследование продолжается. Иная информация в рамках ст.201 УПК РК распространению не подлежит", - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о задержании акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении власти. Задержание подтвердили в Антикоре, но подробности не сообщались.

Багдат Карасаев является акимом Илийского района с сентября 2018 года. До этого был советником акима Алматинской области, акимом Талдыкоргана, руководителем аппарата акима Алматинской области, акимом Алакольского района.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156953-poyavilis-podrobnosti-zaderzhaniya-akima-v-almatinskoy-oblasti/

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