Появились подробности задержания акима в Алматинской области

В Агентстве по противодействию коррупции РК сообщили подробности задержания акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева, передает NUR.KZ.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования изобличены районный аким Алматинской области и другие лица.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу.

Расследование продолжается. Иная информация в рамках ст.201 УПК РК распространению не подлежит", - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о задержании акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении власти. Задержание подтвердили в Антикоре, но подробности не сообщались.

Багдат Карасаев является акимом Илийского района с сентября 2018 года. До этого был советником акима Алматинской области, акимом Талдыкоргана, руководителем аппарата акима Алматинской области, акимом Алакольского района.