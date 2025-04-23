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143 млн тенге заплатили казахстанцы, которые поехали искать пропавший табун лошадей

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Мужчины с ружьями идут по полю
Охотники. Иллюстративное фото: splendens / Getty Images

Четверых казахстанцев обвинили в том, что во время поисков пропавшего табуна лошадей они отстреляли стадо сайгаков, причинив ущерб на 143 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, четверо жителей Туркестанской области договорились выехать в область Ұлытау на поиски пропавшего табуна лошадей. Они отправились на мотоциклах, взяв с собой охотничьи ружья.

"Лошадей найти не удалось, однако, следуя преступному умыслу и зная о запрете охоты, они отстреляли стадо сайгаков с целью последующей продажи, в том числе рогов", - установил суд.

Всего были убиты 15 сайгаков, которые относятся к редким видам и находятся под угрозой исчезновения.

"После этого браконьеры забили добытых животных, отделили рога и погрузили туши в машину. Во время оперативно-розыскной операции браконьеры были задержаны сотрудниками ОАО "Охотзоопром", - отметили в суде.

Государству был причинен значительный материальный ущерб - более 143 млн тенге.

В ходе судебного разбирательства подсудимые полностью признали вину, а причиненный ущерб возместили в полном объеме.

Каражалский городской суд области Ұлытау, рассмотрев уголовное дело, признал подсудимых виновными в незаконной охоте с причинением значительного ущерба государству, а также в незаконном уничтожении и перевозке сайгаков (п.4 ч.4 ст.337, п.2, 5 ч.2 ст.339 УК РК).

Каждый из подсудимых приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также к запрету заниматься охотничьей деятельностью сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее стало известно, что в Костанайской области аграрии обеспокоены ростом численности сайгаков и боятся за будущий урожай. Они просят власти принять меры и защитить их от животных. Чтобы контролировать численность популяции, Минэкологии предлагает новые правила, альтернативные отстрелу.

Министр экологии Ерлан Нысанбаев ответил, как будут дальше регулировать численность сайгаков в Казахстане.

Также сотни туш погибших сайгаков на Кенгирском водохранилище обнаружили в области Ұлытау. Их утилизировали и составили акты. В акимате сообщили, что найденные сайгаки погибли в результате зимнего падежа и от нападений бродячих собак.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238414-143-mln-tenge-zaplatili-kazahstancy-kotorye-poehali-iskat-propavshiy-tabun-loshadey/