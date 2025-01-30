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Эзотерика

Нападение подростков на девочку попало на видео в Алматы

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Девочка-подросток
Девочка плачет. Иллюстративное фото: tuaindeed / Getty Images

В Сети появилось видео, на котором группа подростков, предварительно, избивает девочку. На инцидент отреагировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы, передает NUR.KZ.

Видео с места происшествия опубликовано в Instagram-аккаунте krisp_almaty. Согласно публикации, инцидент произошел 26 января на катке в парке "Гульдер" в Алматы, где якобы группа подростков напала на девочку.

Автор поста утверждает, что пострадавшую госпитализировали с переломами ребер, сотрясением мозга и выбитыми брекетами.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по данному факту Управлением полиции Жетысуского района проводится проверка.

"Участники происшествия установлены и доставлены в полицию. Родители девочек - подростков, у которых произошел конфликт, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечены к административной ответственности. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.

Недавно в в соцсетях распространилось видео, снятое в колледже Каратальского района области Жетісу. На нем конфликт заканчивается применением физической силы. На кадрах можно увидеть, как один из студентов колледжа на видео наносит удар своей сверстнице.

В полиции тогда сообщили, что установлены все участники инцидента и с несовершеннолетними проводится профилактическая работа. Законный представитель виновного будет привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Мы также писали об избиении девочки в Семее. Сообщалось, что участницы инцидента были установлены и подростков вместе с родителями доставили в отдел полиции.

Сообщалось также о "разборках" среди подростков в Астане. По словам автора видео, которое появилось в Сети, школьники были вооружены. Своевременно прибывший наряд полка патрульной полиции предотвратил хулиганские действия. Участники были доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

А в Актобе на территории школы избили и порезали старшеклассников, одному грозили отрезать ухо. Родители пострадавших утверждают, что это сделали студенты колледжа, которые толпой напали на школьников. В полиции уверяют, что принимают все меры для объективного расследования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216561-napadenie-podrostkov-na-devochku-popalo-na-video-v-almaty/