Избиение девочки в Семее: полиция задержала участников инцидента (видео)

В городе Семей полиция установила участниц инцидента - подростков вместе с родителями доставили в отдел полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"Несовершеннолетние были доставлены в центральный отдел полиции вместе с законными представителями. В присутствии взрослых с ними проведена профилактическая беседа. Материалы переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Семей", - говорится в сообщении МВД.

Кроме того, родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

В соцсетях распространилось видео, снятое в колледже Каратальского района области Жетісу. На нем конфликт заканчивается применением физической силы. На кадрах можно увидеть, как один из студентов колледжа на видео наносит удар своей сверстнице.

В полиции тогда сообщили, что установлены все участники инцидента и с несовершеннолетними проводится профилактическая работа. Законный представитель виновного будет привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее в Сети также появилось видео о "разборках" среди подростков в Астане. По словам автора, школьники были вооружены. Своевременно прибывший наряд полка патрульной полиции предотвратил хулиганские действия. Участники были доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

А в Актобе на территории школы избили и порезали старшеклассников, одному грозили отрезать ухо. Родители пострадавших утверждают, что это сделали студенты колледжа, которые толпой напали на школьников. В полиции уверяют, что принимают все меры для объективного расследования.