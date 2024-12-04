Видео избиения девушки в колледже в области Жетісу обсуждают в Сети

В соцсетях распространилось видео, снятое в колледже Каратальского района области Жетісу. На нем конфликт заканчивается применением физической силы, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в Instagram-паблике, освещающем жизнь Каратальского района области Жетісу. На них можно увидеть, как один из студентов колледжа на видео наносит удар своей сверстнице.

Видео вызвало активное обсуждение среди пользователей Сети.

"Возможно, парня буллили. Никто об этом не подумал? Необязательно он агрессор", "Уже с юности руку поднимает на женщину, в данном случае на девушку", "Это как нужно довести человека, чтобы он так накинулся?" - написали комментаторы.

В пресс-службе управления образования сообщили, что на данный момент студенты находятся по месту жительства с родителями.

"В целях профилактики и предотвращения подобных ситуаций 3 декабря 2024 года в 17.00 в колледже была проведена беседа инспектором по делам несовершеннолетних районного отдела полиции с родителями группы, в том числе с родителями участников инцидента.

Вопрос о привлечении администрации колледжа к ответственности будет рассмотрен в рабочем порядке мониторинговой группой, созданной управлением образования", - рассказали в ведомстве.

А в департаменте полиции региона отметили, что студенты уже поставлены на внутришкольный учет для профилактики.

"Полицией установлены все участники инцидента. С несовершеннолетними проводится профилактическая работа. Законный представитель виновного будет привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате", - сообщили в пресс-службе ДП области Жетісу.

Ранее в Сети появилось видео о "разборках" среди подростков в Астане. По словам автора, школьники были вооружены. Своевременно прибывший наряд полка патрульной полиции предотвратил хулиганские действия. Участники были доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

А в Актобе на территории школы избили и порезали старшеклассников, одному грозили отрезать ухо. Родители пострадавших утверждают, что это сделали студенты колледжа, которые толпой напали на школьников. В полиции уверяют, что принимают все меры для объективного расследования.