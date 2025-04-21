Прибыль от просмотров трейлеров: деятельность трех финпирамид пресечена в Алматы (видео)

Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовых пирамид "Warner Bros", "Roborock" и "NFT+TRX", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

По данным ведомства, организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.

"Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада - 225 тысяч тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT. К примеру, по проекту "Warner Bros" вкладчики регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков.

В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита. С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно - процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Недавно вынесен приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet. Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области.

Также департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold, подозреваемые помещены под стражу.

Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры до этого пресечена деятельность компании "Asar Baspana", которая маскировалась под потребительский кооператив.

Мы также писали, что организаторам финансовых пирамид "Жулдызай" и "Аяулым" вынесли приговор в Астане. Ущерб по делу составил более 490 млн тенге.

Добавим, что финансовые пирамиды продолжают оставаться одной из самых актуальных угроз для казахстанского общества, особенно в условиях цифровой трансформации и усиления влияния интернета. Какие виды финансовых пирамид существуют в Казахстане и как защитить себя от схем мошенников - мы писали здесь.