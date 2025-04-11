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Эзотерика

7 квартир в Астане и автомобиль конфисковали по уголовному делу

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Квартира
Квартира. Иллюстративное фото: pexels.com

Вынесен приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet. Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемые убеждали граждан инвестировать деньги в многоуровневую маркетинговую сеть и электронную коммерцию, в том числе приобретать фиктивные карты путешествия "QVI tripsavеr" и ювелирные изделия.

Сумма вкладов варьировалась от 840 тыс. до 4 млн тенге, обязательным условием являлось привлечение других участников.

"В результате в финансовую пирамиду вовлечено 51 лицо, которыми вложено свыше 63 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Приговором суда организаторы финпирамиды признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 7 лет.

"Судом конфисковано имущество стоимостью 301 млн тенге: 7 квартир в столице и автомобиль Toyota Camry", - добавили в АФМ.

Напомним, в 2020 году стало известно о десятках уголовных дел, заведенных на компанию сетевого маркетинга Qnet, предлагающую на тот момент людям продавать ювелирные изделия. В МВД сообщали, что головной офис фирмы расположен в Малайзии.

После завершения расследований последовали приговоры судов. В частности, в Астане создателя и руководителя подразделения Qnet осудили на 6 лет лишения свободы. Сумма ущерба потерпевшим составила более 145 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234916-7-kvartir-v-astane-i-avtomobil-konfiskovali-po-ugolovnomu-delu/