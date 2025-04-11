7 квартир в Астане и автомобиль конфисковали по уголовному делу

Вынесен приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet. Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемые убеждали граждан инвестировать деньги в многоуровневую маркетинговую сеть и электронную коммерцию, в том числе приобретать фиктивные карты путешествия "QVI tripsavеr" и ювелирные изделия.

Сумма вкладов варьировалась от 840 тыс. до 4 млн тенге, обязательным условием являлось привлечение других участников.

"В результате в финансовую пирамиду вовлечено 51 лицо, которыми вложено свыше 63 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Приговором суда организаторы финпирамиды признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 7 лет.

"Судом конфисковано имущество стоимостью 301 млн тенге: 7 квартир в столице и автомобиль Toyota Camry", - добавили в АФМ.

Напомним, в 2020 году стало известно о десятках уголовных дел, заведенных на компанию сетевого маркетинга Qnet, предлагающую на тот момент людям продавать ювелирные изделия. В МВД сообщали, что головной офис фирмы расположен в Малайзии.

После завершения расследований последовали приговоры судов. В частности, в Астане создателя и руководителя подразделения Qnet осудили на 6 лет лишения свободы. Сумма ущерба потерпевшим составила более 145 млн тенге.