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Купили две квартиры, дом и 10 авто: 374 млн тенге и 12 кг золота изъяли в ходе обыска в Шымкенте

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Обыск в Шымкенте
Обыск. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold, подозреваемые помещены под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.

Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс. вкладчиков.

"На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин.

В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца", - рассказали в АФМ.

Досудебное расследование продолжается. Иную информацию в соответствии со статьей 201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

Напомним, ранее в Павлодаре вынесли приговор по резонансному делу о финансовой пирамиде HAS. 376 казахстанцев отдали организации более 2 млрд тенге. Основателю финансовой пирамиды назначили 12 лет лишения свободы.

За весь 2024 год в Казахстане ликвидировали 42 финансовые пирамиды. Их жертвы потеряли более 20 млрд тенге, но большую часть средств в итоге удалось вернуть.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228904-kupili-dve-kvartiry-dom-i-10-avto-374-mln-tenge-i-12-kg-zolota-izyali-v-hode-obyska-v-shymkente/