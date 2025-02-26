Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Организаторам финпирамид "Жулдызай" и "Аяулым" вынесли приговор в Астане

Опубликовано:

Судья выносит приговор
Судья. Иллюстративное фото: KamiPhotos / Getty Images

Организаторам финансовых пирамид "Жулдызай" и "Аяулым" вынесли приговор в Астане. Ущерб по делу составил более 490 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как рассказали в агентстве, подсудимые, позиционируя себя в соцсетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах.

Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней. Дополнительно участники получали 10% от суммы вклада от каждого нового привлеченного участника.

"В результате в финансовую пирамиду вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 млн тенге", - говорится в сообщении.

При этом одна из подозреваемых, по данным АФМ, на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы за 69,5 млн тенге и оформила на свою свекровь.

"Затем, узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации она переоформила приобретенную недвижимость на третье лицо. Несмотря на это, следствием доказана фиктивность данной сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест", - добавили в ведомстве.

В ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге.

Суд признал подозреваемых виновными по статье 217 УК "Создание и руководство финансовой пирамидой" и статье 218 УК "Легализация денег, полученных преступным путем". Их приговорили к лишению свободы на сроки от 5 до 7 лет

"Квартира и парковочное место, приобретенные на средства, добытые преступным путем, конфискованы и переданы потерпевшим в счет возмещения ущерба по гражданским искам", - добавили в АФМ.

Отметим, что финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Они часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие, предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство.

Создатели финпирамид придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

Уголовная ответственность за создание и руководство финпирамидой определяется статьей 217 Уголовного кодекса РК, а за рекламу финансовых пирамид – статьей 217-1 УК РК.

Ранее сообщалось, что в Актобе вынесли приговор создателям финансовой пирамиды World Business Consulting. Общий ущерб от незаконных действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге и по решению суда он был полностью возмещен.

Мы также рассказывали, что пенсионеры из Астаны вложили 286 млн тенге в финпирамиду. По данным АФМ, подозреваемая с 2016 по 2024 годы под видом продажи БАДов привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223744-organizatoram-finpiramid-zhuldyzay-i-ayaulym-vynesli-prigovor-v-astane/