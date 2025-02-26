Организаторам финпирамид "Жулдызай" и "Аяулым" вынесли приговор в Астане

Организаторам финансовых пирамид "Жулдызай" и "Аяулым" вынесли приговор в Астане. Ущерб по делу составил более 490 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как рассказали в агентстве, подсудимые, позиционируя себя в соцсетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах.

Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней. Дополнительно участники получали 10% от суммы вклада от каждого нового привлеченного участника.

"В результате в финансовую пирамиду вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 млн тенге", - говорится в сообщении.

При этом одна из подозреваемых, по данным АФМ, на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы за 69,5 млн тенге и оформила на свою свекровь.

"Затем, узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации она переоформила приобретенную недвижимость на третье лицо. Несмотря на это, следствием доказана фиктивность данной сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест", - добавили в ведомстве.

В ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге.

Суд признал подозреваемых виновными по статье 217 УК "Создание и руководство финансовой пирамидой" и статье 218 УК "Легализация денег, полученных преступным путем". Их приговорили к лишению свободы на сроки от 5 до 7 лет

"Квартира и парковочное место, приобретенные на средства, добытые преступным путем, конфискованы и переданы потерпевшим в счет возмещения ущерба по гражданским искам", - добавили в АФМ.

Отметим, что финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Они часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие, предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство.

Создатели финпирамид придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

Уголовная ответственность за создание и руководство финпирамидой определяется статьей 217 Уголовного кодекса РК, а за рекламу финансовых пирамид – статьей 217-1 УК РК.

Ранее сообщалось, что в Актобе вынесли приговор создателям финансовой пирамиды World Business Consulting. Общий ущерб от незаконных действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге и по решению суда он был полностью возмещен.

Мы также рассказывали, что пенсионеры из Астаны вложили 286 млн тенге в финпирамиду. По данным АФМ, подозреваемая с 2016 по 2024 годы под видом продажи БАДов привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника.