Задержаны Туганбаев и Байтасов: изъяты 1,1 млрд тенге и 10 автомобилей премиум-класса

Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность компании "Asar Baspana", которая маскировалась под потребительский кооператив, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тыс. граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно.

"В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников.

В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками", - рассказали в АФМ.

По данным ведомства, подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом "Asar Baspana".

"С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева.

Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт "Asar Baspana" в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности.

В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тыс. вкладчиков, достигших уровня "Gold", квартира предоставлена лишь одному. По программе "Platina" из 15 тыс. претендентов машина досталась также только одному вкладчику", - поделились в АФМ.

В ведомстве напомнили, что 9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.

По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива.

Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге.

11 февраля 2025 года судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается. Отметим, что ранее фамилии подозреваемых в АФМ не раскрывали.

Напомним, что за весь 2024 год в Казахстане ликвидировали 42 финансовые пирамиды. Их жертвы потеряли более 20 млрд тенге, но большую часть средств в итоге удалось вернуть.

Также аналитик предложил лишать денег участников финансовых пирамид в Казахстане.