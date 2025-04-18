Алматинца задержали и доставили в полицию за видео в YouTube

Полицейские сообщили о задержании алматинца после выявления видео, содержащего признаки межнациональной розни, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы, в ходе мониторинга социальных сетей Департаментом полиции города Алматы выявлена публикация, содержащая признаки разжигания межнациональной розни.

"Установлено, что житель города гр. А. А., находясь предположительно по месту жительства в Алматы, на своей странице в YouTube разместил видео, в котором допустил высказывания, в том числе следующего содержания: "резать людей по политическим убеждениям - это нормально".

Данное видео вызвало широкий общественный резонанс и волну возмущения в социальных сетях. Пользователи назвали подобные заявления подстрекательством к насилию и угрозой межнациональному согласию", - отмечается в публикации.

По данному факту Следственным управлением ДП города Алматы возбуждено уголовное дело по статье 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Автор публикации установлен и доставлен в полицию для проведения необходимых процессуальных действий.

"Полиция Алматы напоминает: распространение деструктивных материалов, способных подорвать общественную стабильность и спровоцировать рознь, недопустимо и будет жестко пресекаться в рамках закона. Призываем граждан сохранять взаимное уважение и соблюдать нормы действующего законодательства", - обратились к гражданам правоохранители.

Напомним, 14 апреля в Сети появилось видео нападения с ножом на мотоциклиста. Инцидент произошел в Жамбылской области. Ситуацию прокомментировал глава МВД Ержан Саденов.

"Пострадавшему иностранному гражданину полицейские оперативно помогли добраться до больницы. Ему оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался, угрозы для жизни нет.

Подозреваемый задержан по "горячим следам" при попытке скрыться, водворен в ИВС.

Расследование на моем личном контроле", - отметил глава ведомства.

Он добавил, что соблюдение принципа неотвратимости наказания будет обеспечено в полной мере. Все виновные понесут ответственность по всей строгости закона.

Позже адвокат пострадавшего записал видеообращение к министру внутренних дел, заявив, что родственники нападавшего преследуют мотоциклиста и требуют, чтобы тот отказался от каких-либо претензий. Пострадавший переживает за свою жизнь, а дело следует переквалифицировать с хулиганства на покушение на убийство, заявил Закир Асадов.

В ответ на запрос корреспондента NUR.KZ в МВД сообщили, что байкеру предоставили охрану.

По резонансным высказываниям в Сети также напомним, что в начале апреля уголовное дело по разжиганию межнациональной розни завели на жителя Астаны из-за эфира в TikTok. Мужчину поместили в изолятор.