"Прошу обеспечить охрану": адвокат байкера, на которого напали на АЗС, обратился к МВД

Адвокат мотоциклиста из РФ, на которого напали с ножом на АЗС в селе Мерке Жамбылской области, опубликовал видеообращение к министру внутренних дел РК, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте адвоката Закира Асадова. Он утверждает, что родственники нападавшего преследуют пострадавшего мотоциклиста и требуют, чтобы тот отказался от каких-либо претензий.

Как рассказал адвокат, двое байкеров ехали по трассе в сторону Алматы и по дороге заехали на АЗС, чтобы заправиться. Оплатив в кассе топливо, пострадавший Ярцев направился к своему мотоциклу.

"В это время, как вы уже видели (на опубликованном ранее в Сети видео - прим. ред.), нападавший пошел за моим подзащитным и что-то начал говорить вслед.

Поскольку Ярцев был в этот момент в шлеме, в котором была установлена гарнитура и играла музыка, он не расслышал, о чем говорил нападавший. В ответ он только кивнул и спросил: "Что?"

В этот момент нападавший вытащил из кармана, предположительно, нож, и нанес два удара в область спины и живота. Моему подзащитному удалось спастись бегством. Тогда нападавший переключился на его друга, и, предположительно, хотел также нанести ему ножевые ранения. Однако тому также удалось спастись бегством. После чего родственники нападавшего посадили его в машину и увезли.

В этот момент моего подзащитного покинули силы, и он упал в траву на территории АЗС, откуда его и госпитализировали в ближайшую районную больницу", - рассказал адвокат о произошедшем на АЗС.

Далее, по словам Асадова, в эту же районную больницу начали приезжать родственники нападавшего и, оказывая на байкера давление, просили записать заявление, что он не имеет к нападавшему никаких претензий.

"В конечном итоге ненадлежащее медицинское обслуживание и давление со стороны родственников принудило моего подзащитного уехать из села Мерке в Алматы, где он был госпитализирован в БСМП, где и находится по сей день.

Однако и тут родственники нападавшего нашли его и, проникнув в палату, также оказывали на него давление, чтобы Ярцев написал заявление об отсутствии претензий", - заявил Асадов и обратился к министру внутренних дел Казахстана Ержану Саденову.

"Прошу вас обеспечить круглосуточной охраной моего подзащитного в медучреждении Алматы, и оградить его от родственников подозреваемого, поскольку он переживает за свою жизнь.

Прошу вас истребовать материалы уголовного дела из отдела полиции Меркенского района ДП Жамбылской области и передать его в любую другую область, так как все родственники нападавшего проживают в этой области и могут повлиять на ход досудебного расследования", - говорит Асадов.

Также он просит переквалифицировать уголовное дело с хулиганства на покушение на убийство.

"Нам непонятно, почему действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3. ст. 293 УК РК как хулиганство, когда налицо факт покушения на убийство. На видеозаписи четко видно, что нападавший с применением предположительно ножа нанес два удара в область жизненно важных органов.

И если бы не мотоэкипировка, которая приняла на себя основной удар, и если бы мой подзащитный не спасся бегством, то подозреваемый довел бы свой преступный умысел до конца", - считает Закир Асадов.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Министерство внутренних дел РК.

Напомним, 14 апреля в Сети появилось видео нападения с ножом на мотоциклиста. Инцидент произошел в Жамбылской области. Ситуацию прокомментировал глава МВД Ержан Саденов.

"Пострадавшему иностранному гражданину полицейские оперативно помогли добраться до больницы. Ему оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался, угрозы для жизни нет.

Подозреваемый задержан по "горячим следам" при попытке скрыться, водворен в ИВС.

Расследование на моем личном контроле", - отметил глава ведомства.

Он добавил, что соблюдение принципа неотвратимости наказания будет обеспечено в полной мере. Все виновные понесут ответственность по всей строгости закона.

Ранее жительница Актобе рассказала о нападении на ее детей и мужа с ножом на детской площадке во дворе жилого дома. Подозреваемого задержали. Проводится досудебное расследование по ст.106 УК РК.

Также в Сети появилось видео из Астаны, на кадрах которого зафиксировали жестокое избиение мужчины толпой. В описании к видео было указано, что нападение могли совершить охранники одного из столичных клубов. В полиции возбудили уголовное дело.