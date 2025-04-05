Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Уголовное дело завели на астанчанина из-за прямого эфира в TikTok

Опубликовано:

Приложение TikTok на телефоне
TikTok. Иллюстративное фото: pexels.com

Уголовное дело по разжиганию межнациональной розни завели на жителя Астаны из-за эфира в TikTok. Мужчину поместили в изолятор, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Сотрудниками управления по противодействию экстремизма в ходе мониторинга Сети выявлен видеоролик, где житель столицы в прямом эфире в социальной сети TikTok разжигал межнациональную рознь.

"Согласно заключению экспертизы, в опубликованном видео имеются признаки разжигание межнациональной розни, оскорбления (унижения) национальной чести и достоинства граждан казахской национальности, а также признаки, направленные на дестабилизацию общества и государства", - отметили в полиции.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

Задержанный водворен в следственный изолятор. Проводится следствие.

Согласно статье 174 УК РК, умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь, наказываются штрафом в размере от двух тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок от двух до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233361-ugolovnoe-delo-zaveli-na-astanchanina-iz-za-pryamogo-efira-v-tiktok/