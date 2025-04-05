Уголовное дело завели на астанчанина из-за прямого эфира в TikTok

Уголовное дело по разжиганию межнациональной розни завели на жителя Астаны из-за эфира в TikTok. Мужчину поместили в изолятор, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Сотрудниками управления по противодействию экстремизма в ходе мониторинга Сети выявлен видеоролик, где житель столицы в прямом эфире в социальной сети TikTok разжигал межнациональную рознь.

"Согласно заключению экспертизы, в опубликованном видео имеются признаки разжигание межнациональной розни, оскорбления (унижения) национальной чести и достоинства граждан казахской национальности, а также признаки, направленные на дестабилизацию общества и государства", - отметили в полиции.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

Задержанный водворен в следственный изолятор. Проводится следствие.

Согласно статье 174 УК РК, умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь, наказываются штрафом в размере от двух тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок от двух до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.