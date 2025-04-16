Нападение на АЗС в Жамбылской области: байкеру предоставили охрану

Мотоциклисту из РФ, на которого напали с ножом в Жамбылской области, обеспечена охрана из сотрудников полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В Министерстве внутренних дел прокомментировали наш запрос касательно видеообращения адвоката пострадавшего байкера, на которого напали с ножом на АЗС в селе Мерке Жамбылской области.

Напомним, адвокат утверждает, что родственники нападавшего преследуют мотоциклиста и требуют, чтобы тот отказался от каких-либо претензий. Пострадавший переживает за свою жизнь, а дело следует переквалифицировать с хулиганства на покушение на убийство, заявил Закир Асадов.

В ответ на запрос корреспондента NUR.KZ в МВД сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК (хулиганство, совершенное с применением ножа), предусматривающей до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело принято в производство Следственного управления ДП Жамбылской области, создана следственно-оперативная группа.

"Для координации работы следственно-оперативной группы на место направлены сотрудники Центрального аппарата МВД. Будет обеспечено полное и всестороннее расследование инцидента.

Вопрос о переквалификации деяния подозреваемого будет рассмотрен по результатам следственных действий и по согласованию с надзорным органом.

Кроме того, по обращению адвоката потерпевшему обеспечена охрана из числа сотрудников полиции.

Ход расследования находится на особом контроле Министра внутренних дел РК", - отметили в пресс-службе министерства.

Напомним, 14 апреля в Сети появилось видео нападения с ножом на мотоциклиста. Инцидент произошел в Жамбылской области. Ситуацию прокомментировал глава МВД Ержан Саденов.

"Пострадавшему иностранному гражданину полицейские оперативно помогли добраться до больницы. Ему оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался, угрозы для жизни нет.

Подозреваемый задержан по "горячим следам" при попытке скрыться, водворен в ИВС.

Расследование на моем личном контроле", - отметил глава ведомства.

Он добавил, что соблюдение принципа неотвратимости наказания будет обеспечено в полной мере. Все виновные понесут ответственность по всей строгости закона.

Ранее жительница Актобе рассказала о нападении на ее детей и мужа с ножом на детской площадке во дворе жилого дома. Подозреваемого задержали. Проводится досудебное расследование по ст. 106 УК РК.