Мотоциклиста ударили ножом на АЗС в Жамбылской области

В Сети появилось видео нападения с ножом на мотоциклиста. Указывается, что инцидент произошел в Жамбылской области. Ситуацию прокомментировал глава МВД Ержан Саденов, передает NUR.KZ.

Судя по распространяемым кадрам, инцидент произошел на АЗС. На них видно мотоциклиста в шлеме, который подходит к своему транспортному средству. Следом за ним идет мужчина и наносит удары ножом. В ситуацию вмешиваются сотрудники заправки и пытаются остановить нападавшего.

Как сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов на своей странице в Instagram, во факту нападения с применением холодного оружия на автозаправке в Меркенском районе Жамбылской области возбуждено уголовное дело.

"Пострадавшему иностранному гражданину полицейские оперативно помогли добраться до больницы. Ему оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался, угрозы для жизни нет.

Подозреваемый задержан по "горячим следам" при попытке скрыться, водворен в ИВС.

Расследование на моем личном контроле", - отметил глава ведомства.

Он добавил, что соблюдение принципа неотвратимости наказания будет обеспечено в полной мере. Все виновные понесут ответственность по всей строгости закона.

Ранее жительница Актобе рассказала о нападении на ее детей и мужа с ножом на детской площадке во дворе жилого дома. Подозреваемого задержали. Проводится досудебное расследование по ст.106 УК РК.

Также в Сети появилось видео из Астаны, на кадрах которого зафиксировали жестокое избиение мужчины толпой. В описании к видео было указано, что нападение могли совершить охранники одного из столичных клубов. В полиции возбудили уголовное дело.