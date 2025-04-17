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Жительницу Астаны лишили прав за вождение в пьяном виде

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Пьяная женщина за рулем
Пьяная женщина за рулем. Иллюстративное фото: NUR.KZ

В Астане полицейские остановили автомобиль, которым управляла 35-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны сообщили, что в столице по проспекту Богенбай батыра была остановлена 35-летняя водитель автомобиля Chery Tiggo.

Сообщается, что она управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда автоледи была лишена права управления автомобилем сроком на 7 лет.

В ДП добавили, что за последние дни в столице задержаны 23 водителя, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Все транспортные средства нарушителей были водворены на коммунальную стоянку.

В феврале этого года депутат мажилиса Николай Арсютин на заседании мажилиса раскритиковал практику лишения прав на вождение на 7 лет из-за "пьяной" езды в Казахстане и выступил с предложением смягчить наказание.

Позже в кулуарах сената депутат и бывший вице-министр внутренних дел высказался о возможности смягчить наказание за пьяное вождение в Казахстане.

Напомним, в прошлом году группа автолюбителей Казахстана выступила за смягчение наказания за езду в нетрезвом виде и создала петицию об этом. Как заявил автор, вокруг данной инициативы сплотилось множество водителей со всей страны. В МВД еще тогда отвечали, готовы ли идти на уступки автомобилистам.

Позже на это предложение ответили в МВД, заявив, что не видят необходимости в пересмотре меры наказания, а также считают ее весьма "адекватной".

Осенью прошлого года мы писали, что нарушившая ПДД жительница Астаны предоставила стражам порядка подложную справку о беременности, чтобы избежать лишения прав.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2236575-zhitelnicu-astany-lishili-prav-za-vozhdenie-v-pyanom-vide-video/