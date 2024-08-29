Астанчанка притворилась беременной, чтобы избежать лишения прав
Опубликовано:
Нарушившая ПДД жительница Астаны предоставила стражам порядка подложную справку о беременности, чтобы избежать лишения прав, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Жители Астаны, нарушая ПДД, чаще всего попадаются на управлении авто в нетрезвом виде, сообщает акимат Астаны.
"Нередко такими нарушителями оказываются и представители женского пола. Имеют место случаи, когда правонарушители, в целях уклонения от наказания, совершают другие противоправные действия, влекущие уголовную ответственность.
К примеру, жительница города во избежание ареста за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предоставила в суд справку о беременности, которая оказалась подложной", - рассказал в ходе брифинга начальник управления столичной прокуратуры Саламат Тәңірберген.
В итоге суд назначил женщине арест на 15 суток и лишил ее прав на 7 лет.
Кроме этого, по факту использования подложного документа в отношении женщины начато досудебное расследование по ст. 385 УК.
Всего с начала года, по данным акимата, в Астане произошло 19 459 ДТП, из них в состоянии алкогольного опьянения - 118.
Аналогичная история произошла прошлой осенью в Талдыкоргане. Там автоледи тоже притворилась беременной, чтобы избежать ареста за пьяную езду, предоставив фиктивный медицинский документ о беременности. В итоге женщину лишили прав на 7 лет, а по факту подделки документа начато расследование.
Также в Абайской области женщина предоставила в суд фиктивную справку о беременности, чтобы избежать ареста за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но правда вскрылась.
Наказание за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов
Согласно ст. 385 УК РК:
- Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, либо сбыт такого документа, а равно изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград Республики Казахстан или СССР, наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
- Те же деяния, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
- Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2154711-astanchanka-pritvorilas-beremennoy-chtoby-izbezhat-lisheniya-prav/