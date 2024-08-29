Астанчанка притворилась беременной, чтобы избежать лишения прав

Нарушившая ПДД жительница Астаны предоставила стражам порядка подложную справку о беременности, чтобы избежать лишения прав, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Жители Астаны, нарушая ПДД, чаще всего попадаются на управлении авто в нетрезвом виде, сообщает акимат Астаны.

"Нередко такими нарушителями оказываются и представители женского пола. Имеют место случаи, когда правонарушители, в целях уклонения от наказания, совершают другие противоправные действия, влекущие уголовную ответственность.

К примеру, жительница города во избежание ареста за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предоставила в суд справку о беременности, которая оказалась подложной", - рассказал в ходе брифинга начальник управления столичной прокуратуры Саламат Тәңірберген.

В итоге суд назначил женщине арест на 15 суток и лишил ее прав на 7 лет.

Кроме этого, по факту использования подложного документа в отношении женщины начато досудебное расследование по ст. 385 УК.

Всего с начала года, по данным акимата, в Астане произошло 19 459 ДТП, из них в состоянии алкогольного опьянения - 118.

Аналогичная история произошла прошлой осенью в Талдыкоргане. Там автоледи тоже притворилась беременной, чтобы избежать ареста за пьяную езду, предоставив фиктивный медицинский документ о беременности. В итоге женщину лишили прав на 7 лет, а по факту подделки документа начато расследование.

Также в Абайской области женщина предоставила в суд фиктивную справку о беременности, чтобы избежать ареста за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но правда вскрылась.

Наказание за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов

Согласно ст. 385 УК РК:

Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, либо сбыт такого документа, а равно изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград Республики Казахстан или СССР, наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Те же деяния, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.