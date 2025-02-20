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"Общество меняется": сенатор высказался о возможности смягчения наказания за езду в пьяном виде

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Пьяный водитель за рулем
Пьяный водитель. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В кулуарах сената депутат и бывший вице-министр внутренних дел высказался о возможности смягчить наказание за пьяное вождение в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это имеет очень длинную историю. Я помню, что тогда в органах уже работал. Помню, что сначала лишали водительского удостоверения на год, потом, по-моему, на 2. Затем сроки прогрессировали до 5-7 лет лишения прав. Думаю, это принималось не от хорошей жизни. Нарушения не прекращались, люди садились за руль в нетрезвом состоянии, совершались крупные ДТП, причинялся вред здоровью, жизни и имуществу людей", - заявил Марат Кожаев.

Депутат добавил, что общество меняется.

"Здесь есть вторая сторона: некоторые люди, лишенные прав на 7 лет, обращаются к нам с жалобами, так как не имеют доступа к профессии. Если у человека, условно, профессия водитель, а его наказали, ему ведь надо кормить семью и зарабатывать.

Возникает вопрос: не слишком ли много - 7 лет? Они обращаются, пишут, и ко мне поступало несколько обращений. Люди поднимают вопрос: "Мы уже понесли наказание, отсидели 15 суток, осознали свою вину". Просят сократить срок.

Эти меры принимались в тяжелой обстановке, когда нужно было как-то призвать к порядку таких нарушителей. Тогда и были введены жесткие нормы", - объяснил Кожаев.

Сенатор добавил, что депутаты мажилиса "сейчас работают над этим вопросом".

"Когда он (проект закона с такой поправкой - прим.авт.) поступит в сенат, мы тоже будем обсуждать", - добавил депутат.

Накануне депутат Мажилиса Николай Арсютин на заседании мажилиса раскритиковал практику лишения прав на вождение на 7 лет из-за "пьяной" езды в Казахстане и выступил с предложением смягчить наказание.

Напомним, в прошлом году группа автолюбителей Казахстана выступила за смягчение наказания за езду в нетрезвом виде и создала петицию об этом. Как заявил автор, вокруг данной инициативы сплотилось множество водителей со всей страны. В МВД еще тогда отвечали, готовы ли идти на уступки автомобилистам.

Позже на это предложение ответили в МВД, заявив, что не видят необходимости в пересмотре меры наказания, а также считают ее весьма "адекватной".

Отметим, ответственность за езду в пьяном виде предусмотрена статьей 608 КоАП РК.

Согласно части 1 этой статьи, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Если управление автотранспортом в пьяном виде повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью, но признаков уголовно наказуемого деяния нет, то виновному грозит арест на 20 суток и лишение прав на 7 лет.

При повторном нарушении водителю грозит арест на 25 суток и лишение водительских прав на 9 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222325-obshchestvo-menyaetsya-senator-o-vozmozhnosti-smyagcheniya-nakazaniya-za-ezdu-v-pyanom-vide/