Использовала служебное положение: чиновницу осудили на 5 лет в Астане

В Астане суд назначил 5 лет лишения свободы руководителю одного из отделов столичного управления образования, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Астаны, прокурорские проверки образовательных организаций выявили факт злоупотребления должностными полномочиями.

Установлено, что руководитель одного из отделов столичного управления образования использовала свое служебное положение в личных целях для материальной выгоды.

Материалы проверки переданы в антикоррупционную службу, где дополнительно вскрылись факты неоднократного получения взяток.

По итогам судебного разбирательства должностное лицо признано виновным. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Этот случай в очередной раз подчеркивает важность антикоррупционного контроля в системе образования и необходимости строгого соблюдения закона должностными лицами, отмечает ведомство.

Напомним, ранее в Астане вынесли приговор главе управления образования, которая предстала перед судом за неоднократное получение взятки и превышение полномочий.

А в марте сообщалось, что в Астане осуждена бывшая сотрудница ВУЗа, которая обманным путем присваивала деньги студентов и их родителей, обещая перевести их на грантовое обучение.

До этого в Жамбылской области вынесли приговор местной жительнице, которая обещала двум пострадавшим дипломы в университете и поступление в магистратуру.

А в конце прошлого года сообщалось, что 49-летний житель Семея обманул 28-летнюю женщину, пообещав продать ей диплом медицинского колледжа. Получив от нее 500 тыс. тенге, он их потратил.