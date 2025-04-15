Дина Тансари заявила, что ее задержали в Черногории. Что известно

Известная казахстанская активистка, председатель фонда "НеМолчиKZ" Дина Тансари (Смаилова) заявила о своем задержании в Черногории. МВД пока не прокомментировало информацию.

Информацию о задержании гражданки Казахстана опубликовало черногорское издание RTCG, ссылаясь на полицию.

Как сообщили журналистам в правоохранительных органах, 14 апреля в городе Будва была задержана и арестована 56-летняя гражданка Казахстана Д.С.

"Д.С. была арестована на основании постановления следственного судьи Высшего суда в Подгорице и на основании ранее поданного запроса о выдаче Республике Казахстан в целях осуществления в отношении нее уголовного преследования", — говорится в заявлении полиции.

Дело передали в Высший суд Подгорицы для принятия дальнейшего решения.

О задержании сообщили и сама Тансари, опубликовав видеообращение в Telegram-канале.

"Дину арестовали примерно 40 минут назад. Она успела записать это видео. В ИВС она пробудет до утра завтрашнего дня (15 апреля). И утром состоится суд об экстрадиции", - говорится в еще одном сообщении на канале Тансари.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Министерство внутренних дел Казахстана, но там пока на запрос не ответили.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что основательницу фонда Дину Тансари объявили в розыск. Информация была опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов ГП РК.

После этого в МВД заявили, что в отношении Дины Тансари возбуждены и расследуются шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе два дела по мошенничеству.

Тогда же, в декабре 2023-го, суд Усть-Каменогорска вынес решение об аресте Дины Тансари (Смаиловой).

Позже в МВД раскрыли некоторые подробности дела в отношении Тансари.

По данным правоохранителей, правзощитница публиковала ложные сведения, незаконно организовывала сборы денег, которые потом использовала в личных целях.

"С 2021 года Смаилова, находясь за пределами Казахстана, регулярно объявляла сбор денег якобы для оказания помощи жертвам насилия. К примеру, только с 1 по 21 февраля 2024 года в социальной сети Instagram ей было опубликовано 10 публикаций с просьбой оказать материальную поддержку фонду донатами с указанием счета ее гражданского супруга в Казахстане и банковского счета в Республике Грузия", - заявляли в МВД.

На личный счет гражданского супруга Тансари, по данным полиции, было совершено более 7 тыс. транзакций на сумму более 56 млн тенге.