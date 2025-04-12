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Избиение девушки на Арбате в Алматы сняли на видео очевидцы

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парень избивает девушку
Драка на Арбате. Кадр из видео: t.me/almatysuntimes

В Сети опубликовали видео, на кадрах которого видно, как молодой человек наносит несколько ударов кулаками по голове девушки. В полиции ищут виновного, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Almatysuntimes опубликовали видео, на котором зафиксирована драка между парней и девушкой. В описании к видео указана, что драка произошла на Арбате в Алматы.

На первых секундах видно, что девушка бежит за молодым человек и толкает его, после чего он наносит по ее голове ряд ударов кулаками с обеих рук. После этого его оттаскивают другие молодые люди, а девушка отходит в сторону, держась за голову. При этом, с чего начался конфликт, по кадрам на видео понять нельзя.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"По данному факту управлением полиции Алмалинского района проводится проверка. Объективные обстоятельства устанавливаются. Виновный непременно будет задержан и привлечен к ответственности", - сообщили в ДП.

Внимание! 18+! Видео содержит ненормативную лексику!

В марте этого года избиение школьницы произошло в Алматы - произошедшее сняли на видео, а ролик попал в Сеть. В полиции прокомментировали случившееся.

На прошлой неделе жительница Алматы рассказала, что ее маму избили дубинкой. В полиции сообщили о задержании подозреваемого.

В прошлом месяце в Уральске военнослужащие стали свидетелями потасовки подростков. Они задержали двух несовершеннолетних, которые избивали девочку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235198-izbienie-devushki-na-arbate-v-almaty-snyali-na-video-ochevidcy/