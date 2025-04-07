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Подросток жестоко избил пожилого мужчину в Талдыкоргане (видео)

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Мужчина угрожает
Мужчина. Иллюстративное фото: nito100 / Getty Images

В Сети появилась информация, что в Талдыкоргане школьник избил пенсионера, заступившегося за родственницу, ученицу 8 класса. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Halyqstan. Авторы написали, что 15-летний школьник избил 85-летнего мужчину за то, что тот заступился за свою внучатую племянницу.

"Ученик 10 класса приставал к ученице 8 класса. Это увидел ее пожилой родственник, проходивший неподалеку. Он издалека крикнул ухажеру, чтобы тот убрал свои руки от девочки. Подросток, возмущенный тем, что его прервали, кинулся на дедушку с кулаками. (...)

Мужчину 1939 года рождения доставили в больницу Талдыкоргана. Проведенные обследования выявили травму позвоночника", - говорится в публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию области.

"По факту причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Несовершеннолетний правонарушитель передан под поручительство законного представителя.

Кроме того, к административной ответственности привлечен законный представитель несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Подросток поставлен на профилактический учет. В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Талдыкорган внесено соответствующее представление", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Жетiсу.

Напомним, резонансный случай произошел недавно в Темиртау. В соцсетях распространилась информация, что подростки ворвались в дом к одинокому пенсионеру и избили его. По словам местных жителей, хулиганы обманом заставили старика открыть дверь, представившись электриками.

Как отметили в полиции, все подозреваемые в нападении, в том числе несовершеннолетние, были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Позднее подростки, которых подозревают в нападении на одинокого пожилого мужчину, подверглись избиению со стороны сверстников.

Подобное происшествие мы освещали два года назад: тогда в соцсетях распространились кадры избиения молодым человеком пожилого мужчины в Алматы. По подозрению в совершении данного преступления задержан несовершеннолетний гражданин 2007 года рождения. Дело начали расследовать по статье "Хулиганство".

Позднее в суде пожилой алматинец простил избившего его подростка и друга парня, который снимал происходящее на видео. Несовершеннолетние попросили прощения, их родители возместили мужчине материальный и моральный ущерб. В связи с этим суд освободил подростков от уголовной ответственности, производство по делу прекратил.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233820-podrostok-izbil-pozhilogo-kazahstanca-zastupivshegosya-za-vnuchku/