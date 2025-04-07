Алматинка заявила, что ее мать избили железной дубинкой
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Жительница Алматы рассказала, что ее маму избили в минувшие выходные. В полиции сообщили о задержании подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Пользователь Сети Анастасия в своем профиле в Instagram рассказала о нападении на свою мать. По ее словам, женщину били железной дубинкой по рукам, ногам, голове - нанесли более 10 ударов.
Также девушка заявила, что ее маму госпитализировали в больницу, наложили 10 швов. По ее словам, женщине проломил голову, также у нее сломаны конечности. Анастасия утверждает, что женщина не может ходить.
Как рассказала девушка, ее маму спасли парни, которые допоздна задержались на СТО.
В пресс-службе ДП корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью человека Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
В настоящий момент проводится комплекс следственных мероприятий по установлению других обстоятельств произошедшего.
Однако девушка в своих публикациях указывает, что дело возбуждено по 108-й статье УК РК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
Отметим, согласно статье 107 УК РК, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233733-bil-zheleznoy-dubinkoy-zhenshchinu-izbili-v-almaty/