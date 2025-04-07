Алматинка заявила, что ее мать избили железной дубинкой

Жительница Алматы рассказала, что ее маму избили в минувшие выходные. В полиции сообщили о задержании подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Пользователь Сети Анастасия в своем профиле в Instagram рассказала о нападении на свою мать. По ее словам, женщину били железной дубинкой по рукам, ногам, голове - нанесли более 10 ударов.

Также девушка заявила, что ее маму госпитализировали в больницу, наложили 10 швов. По ее словам, женщине проломил голову, также у нее сломаны конечности. Анастасия утверждает, что женщина не может ходить.

Как рассказала девушка, ее маму спасли парни, которые допоздна задержались на СТО.

В пресс-службе ДП корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью человека Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящий момент проводится комплекс следственных мероприятий по установлению других обстоятельств произошедшего.

Однако девушка в своих публикациях указывает, что дело возбуждено по 108-й статье УК РК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Отметим, согласно статье 107 УК РК, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.