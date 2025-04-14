Гражданина Германии, разыскиваемого Интерполом, задержали в Астане (видео)

В результате ОПМ задержаны находящиеся в розыске иностранцы, а также, в сотрудничестве с МВД других стран - казахстанцы за пределами страны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в соответствии с достигнутой с МВД стран СНГ договоренностью проведено оперативно-профилактическое мероприятие по задержанию лиц, находящихся в розыске, а также поиску без вести пропавших.

В ходе взаимодействия с МВД Кыргызской Республики в Бишкеке задержан 39-летний казахстанец, разыскиваемый более 13 лет за совершение группового изнасилования в Жамбылской области.

В результате сотрудничества с Главным управлением уголовного розыска МВД Российской Федерации в Сочи задержан 22-летний гражданин Казахстана, несколько месяцев скрывавшийся в этом городе после совершения ряда интернет-мошенничеств на территории области Жетісу.

Оперативно-розыскной группой ДП Павлодарской области совместно с российскими коллегами в Грозном задержан 52-летний мужчина, который в 1996 году в группе лиц совершил разбойное нападение в селе Бобровка Павлодарской области на местного жителя.

На территории Кордайского района Жамбылской области задержан 47-летний гражданин Узбекистана, который скрывался после убийства своей супруги.

В столице задержаны 58-летний гражданин Германии, разыскиваемый Интерполом его страны за совершение мошенничества в особо крупном размере в Гамбурге, и 33-летний гражданин Турции, который разыскивался правоохранительными органами этого государства за покушение на жизнь человека.

Жамбылскими полицейскими по розыскному ГУВД Ташкентской области МВД Узбекистана в Байзакском районе задержан 46-летний гражданин соседней страны, который с января 2009 года разыскивается за торговлю людьми.

Проведенными сотрудниками ДП Алматинской области мероприятиями в Енбекшиказахском районе задержаны 33-летний и 27-летний жители указанного района, разыскивавшиеся за совершение убийств.

По итогам двух дней оперативного мероприятия установлено и задержано 284 разыскиваемых преступника, из них:

за совершение убийств - 7;

за причинение тяжкого вреда здоровью - 9;

за разбойные нападения - 6;

за грабежи - 5;

за наркопреступления - 13.

В том числе за пределами республики задержано 32, для других стран - 164.

Кроме того, установлено местонахождение 56 без вести пропавших, в том числе 10 несовершеннолетних.

К примеру, совместными усилиями сотрудниками ДП Туркестанской и Мангистауской областей в Актау разыскана 15-летняя девочка, которая 31 марта ушла из дома.

По итогам двух дней оперативного мероприятия установлено и задержано 284 разыскиваемых преступника, из них: за совершение убийств - 7; за причинение тяжкого вреда здоровью - 9; за разбойные нападения - 6; за грабежи - 5; за наркопреступления - 13. В том числе за пределами республики задержано 32, для других стран - 164.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала этого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий на транспортных объектах задержали 23 человека, находящихся в межгосударственном розыске. В числе задержанных в основном совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Мы также писали, что ранее находившегося в межгосударственном розыске бывшего заместителя акима Актау Тимура Садвакасова задержали при попытке скрыться от правосудия. Его обнаружила пограничная служба Республики Узбекистан во время незаконного пересечения государственной границы.

А в Алматы задержали мужчину, который находился в межгосударственном розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в незаконном присвоении 76 млн тенге и автомобиля Lexus 570.

В Шымкенте задержали подозреваемого в убийстве, который находился в розыске более 16 лет. В настоящее время его водворили в изолятор временного содержания.