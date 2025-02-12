Был в розыске более 16 лет после убийства: подозреваемого задержали в Шымкенте

В Шымкенте задержали подозреваемого в убийстве, который находился в розыске более 16 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на городскую прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, при координации прокуратуры Шымкента в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента полиции задержано лицо, совершившее уголовное правонарушение по статье 99 УК РК (Убийство).

"Так, 9 января 2009 года возле кафе "Aстория" гражданин, применив огнестрельное оружие, совершил особо тяжкое преступление против личности, после чего скрылся", - рассказали в прокуратуре.

Подозреваемый находился в международном розыске более 16 лет. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее в Шымкенте мужчина привлек внимание участкового тем, что постоянно носил кепку, пытаясь спрятать лицо. Выяснилось, что не зря. Он оказался подозреваемым в убийстве, которое произошло 9 лет назад. В МВД рассказали, что в 2015 году житель Арыси в ходе конфликта выстрелил в троих и скрылся с места происшествия. От полученного ранения один из потерпевших скончался в больнице. В апреле того же года его объявили в международный розыск.