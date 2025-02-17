Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Задержан находившийся в межгосударственном розыске экс-замакима Актау

Опубликовано:

Тимур Садвакасов
Тимур Садвакасов. Фото: t.me/afm_rk

Находившийся в межгосударственном розыске бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов задержан при попытке скрыться от правосудия, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Агентство по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале сообщило, что Садвакасов Тимур Хабдуллаевич задержан пограничной службой Республики Узбекистан при попытке незаконного пересечения государственной границы.

В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Республику Узбекистан. По имеющейся информации, Садвакасов водворен в следственный изолятор.

"В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой готовятся материалы в целях его экстрадиции из Республики Узбекистан", - отметили в ведомстве.

В АФМ напомнили, что Садвакасову предъявлено обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере.

"Так, в июле 2023 года Садвакасов и адвокат по делу о незаконной добыче полезных ископаемых на месторождении "Обуховское" Курманбаев С.Н., используя свои связи среди должностных лиц, предложили возбудить уголовное дело против бизнес-партнеров Долгалева В.И.

После получения первой части взятки в сумме 90 млн тенге Садвакасов и Курманбаев присвоили эти средства и принятые обязательства не исполнили", - пояснили в ведомстве.

Дело передано на новое разбирательство в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области.

Напомним, ранее на портале органов правовой статистики и спецучетов появилась информация, что Тимур Садвакасов находится в розыске. Отмечалось, что дело ведет Департамент АФМ по СКО.

Тимур Садвакасов был назначен заместителем акима Актау 18 февраля 2019 года. Он окончил высшую школу права "Әдiлет" (юрист) и Кокшетауский институт экономики и менеджмента (бакалавр финансов). До назначения на должность заместителя акима города работал заместителем руководителя Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

Позже в АФМ рассказали, в чем обвиняют бывшего чиновника.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2221460-zaderzhan-nahodivshiysya-v-mezhgosudarstvennom-rozyske-eks-zamakima-aktau/