Задержан находившийся в межгосударственном розыске экс-замакима Актау

Находившийся в межгосударственном розыске бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов задержан при попытке скрыться от правосудия, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Агентство по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале сообщило, что Садвакасов Тимур Хабдуллаевич задержан пограничной службой Республики Узбекистан при попытке незаконного пересечения государственной границы.

В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Республику Узбекистан. По имеющейся информации, Садвакасов водворен в следственный изолятор.

"В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой готовятся материалы в целях его экстрадиции из Республики Узбекистан", - отметили в ведомстве.

В АФМ напомнили, что Садвакасову предъявлено обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере.

"Так, в июле 2023 года Садвакасов и адвокат по делу о незаконной добыче полезных ископаемых на месторождении "Обуховское" Курманбаев С.Н., используя свои связи среди должностных лиц, предложили возбудить уголовное дело против бизнес-партнеров Долгалева В.И.

После получения первой части взятки в сумме 90 млн тенге Садвакасов и Курманбаев присвоили эти средства и принятые обязательства не исполнили", - пояснили в ведомстве.

Дело передано на новое разбирательство в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области.

Напомним, ранее на портале органов правовой статистики и спецучетов появилась информация, что Тимур Садвакасов находится в розыске. Отмечалось, что дело ведет Департамент АФМ по СКО.

Тимур Садвакасов был назначен заместителем акима Актау 18 февраля 2019 года. Он окончил высшую школу права "Әдiлет" (юрист) и Кокшетауский институт экономики и менеджмента (бакалавр финансов). До назначения на должность заместителя акима города работал заместителем руководителя Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

Позже в АФМ рассказали, в чем обвиняют бывшего чиновника.