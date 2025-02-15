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"Завладел 76 млн и Lexus": в Алматы задержали находящегося в розыске мужчину

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Задержание подозреваемого
Задержание. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы задержали мужчину, который находился в межгосударственном розыске. Его подозревают в хищении 76 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

МВД на своем информационном портале Polisia.kz сообщило о задержании нескольких подозреваемых в мошенничестве и краже лиц.

"В Алматы сотрудники криминальной полиции задержали находившегося в международном розыске мужчину за совершение мошенничества в особо крупном размере.

В ноябре 2023 года злоумышленник под видом предпринимательской деятельности, пообещав потерпевшему хорошую прибыль при участии в тендере, завладел свыше 76 млн тенге и автомобилем Lexus 570", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что на железнодорожной станции "Бейнеу" Мангистауской области был задержан гражданин соседнего государства, его подозревают в совершении кражи. По версии полиции, в прошлом году он похитил со склада рынка в Атырау товар на 19 млн тенге.

Кроме того, в Караганде задержали находившегося в межгосударственном розыске мужчину, которого подозревают в присвоении и растрате чужого имущества.

"Он будучи директором филиала одного из ломбардов в Шымкенте со своими подельниками присвоил и растратил деньги ТОО на сумму 1 млрд тенге. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания", - рассказали в МВД.

Несколько дней назад в Шымкенте задержали подозреваемого в убийстве, который находился в розыске более 16 лет.

В декабре прошлого года мы писали, что предполагаемого наркодилера, который находился в международном розыске, задержали в Астане. Мужчина прятался в частном доме.

До этого в Караганде полицейские задержали мужчину, который пять лет находился в межгосударственном розыске за причинение тяжкого вреда здоровью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220999-zavladel-76-mln-i-lexus-v-almaty-zaderzhali-nahodyashchegosya-v-rozyske-muzhchinu/