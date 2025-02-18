Объявленный в розыск казахстанец прибыл из Турции и был задержан на ж/д станции

С начала этого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий на транспортных объектах задержали 23 человека, находящихся в межгосударственном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Как сообщает пресс-служба ведомства, из задержанных 7 человек водворили в изолятор временного содержания, а 16 передали инициаторам розыска. В числе задержанных в основном совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Так, 5 февраля сотрудники оперативных подразделений ДП на транспорте на железнодорожной станции Мангыстау задержали гражданина Республики Казахстан, объявленного в международный розыск ДП Мангистауской области.

Его подозревают в тяжком преступлении - половом сношении или иных действиях сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста. Мужчина прибыл в Казахстан из Турции и был водворен в ИВС.

8 февраля в международном аэропорту Алматы сотрудники линейного отдела полиции задержали гражданина Российской Федерации.

"Мужчина находился в розыске с 2023 года за совершение преступления, предусмотренного ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Отметим, что задержанный прибыл в Казахстан из Грузии", - уточнили в ДП на транспорте.

Разыскиваемого правоохранителями соседнего государства поместили в ИВС.

Также в рамках взаимодействия с территориальными департаментами полиции были задержаны 5 человек, разыскиваемых в различных регионах Казахстана, в том числе за похищение человека, половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста, и кражу. Также установлено местонахождение трех без вести пропавших граждан.

Вопросы по выявлению и задержанию лиц, находящихся в межгосударственном розыске, находятся на особом контроле руководства ДП на транспорте.

Ранее находившегося в межгосударственном розыске бывшего заместителя акима Актау Тимура Садвакасова задержали при попытке скрыться от правосудия. Его обнаружила пограничная служба Республики Узбекистан во время незаконного пересечения государственной границы.

А в Алматы задержали мужчину, который находился в межгосударственном розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в незаконном присвоении 76 млн тенге и автомобиля Lexus 570.

В Шымкенте задержали подозреваемого в убийстве, который находился в розыске более 16 лет. В настоящее время его водворили в изолятор временного содержания.