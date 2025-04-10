"Мы подключимся при необходимости": Генпрокуратура о воевавших за Россию и попавших в плен казахстанцах
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Заместитель Генпрокурора Галымжан Койгельдиев в кулуарах сената прокомментировал информацию о казахстанцах, которые якобы попали в плен в Украине, передает NUR.KZ
Журналисты отметили, что со слов родных, у них забрали документы и удерживают в каком-то поселке в Мордовии и заставляют подписать контракт на войну в Украине. Они поинтересовались, что будет делать Генеральная прокуратура.
"Защита прав наших граждан, которые находятся за рубежом, это прерогатива МИД. Я уверен, что они знают про эту ситуацию и на данный момент планируют определенные мероприятия. Но мы, как правоохранительный орган, не собираемся оставаться в стороне - при необходимости будем принимать все необходимые меры. После установления и подтверждения всей информации, конечно же, мы подключимся, при необходимости", - заверил он.
Между тем, журналисты поинтересовались, знает ли надзорный орган о том, что казахстанцев вербуют на войну в Украине через соцсети.
"Я вот прямо сейчас вот то, что вы сказали, я про это в TikTok или в где-то еще, сам лично не видел, но давайте изучим. Соцсети у нас мониторятся постоянно. Как только мы что-то видим незаконное, мы сразу же принимаем меры. Я же говорю, давайте посмотрим", - сказал он.
Напомним, в конце апреля 2023 года сообщалось о казахстанце, который учился в университете в Томске и вступил в ЧВК "Вагнер". Первоначально распространялась информация, что его якобы похитили в России, чтобы отправить на войну в Украину. Но позже в МИД РК сообщили, что, по имеющимся данным, молодой человек добровольно подписал контракт с ЧВК.
Позже это прокомментировал представитель МИД.
Мы также писали, что в Караганде суд вынес приговор казахстанцу, вступившему в ЧВК "Вагнер". Мужчину осудили на 6 лет 8 месяцев лишения свободы.
А в начале года житель Жезказгана получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы за то, что принимал участие в военных действиях в Украине.
На днях МВД обратилось к казахстанцам и предупредило об уголовной ответственности за участие в вооруженных конфликтах в других странах за денежное вознаграждение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234682-my-podklyuchimsya-pri-neobhodimosti-genprokuratura-o-voevavshih-za-rossiyu-i-popavshih-v-plen-kazahstancah/