Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Участие в вооруженных конфликтах: МВД выступило с предупреждением к казахстанцам

Опубликовано:

Наручники, военная форма
Наручники. Иллюстративное фото: Sinenkiy/Getty Images

МВД обратилось к казахстанцам и предупредило об ответственности за участие в вооруженных конфликтах в других странах за денежное вознаграждение, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В последнее время в социальных сетях, как сообщает медиапортал МВД, распространяются рекламные материалы и видеоролики, предлагающие гражданам Казахстана заключить контракт с вооруженными силами других государств за денежные вознаграждения.

"За участие в вооруженных конфликтах УК РК предусмотрены меры уголовной ответственности. За умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества (статья 172 УК РК) предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.

За наемничество (статья 170 УК РК) в зависимости от тяжести деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи лет либо пожизненное лишение свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, с конфискацией имущества", - напомнили в ведомстве.

В МВД порекомендовали казахстанцам соблюдать законодательство республики и воздерживаться от участия в действиях, которые могут привести к серьезным правовым последствиям.

Напомним, в конце апреля 2023 года сообщалось о казахстанце, который учился в университете в Томске и вступил в ЧВК "Вагнер". Первоначально распространялась информация, что его якобы похитили в России, чтобы отправить на войну в Украину. Но позже в МИД РК сообщили, что, по имеющимся данным, молодой человек добровольно подписал контракт с ЧВК.

Позже это прокомментировал представитель МИД.

Мы также писали, что в Караганде суд вынес приговор казахстанцу, вступившему в ЧВК "Вагнер". Мужчину осудили на 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

А в начале года житель Жезказгана получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы за то, что принимал участие в военных действиях в Украине.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233958-uchastie-v-vooruzhennyh-konfliktah-mvd-vystupilo-s-preduprezhdeniem-k-kazahstancam/