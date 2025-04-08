Участие в вооруженных конфликтах: МВД выступило с предупреждением к казахстанцам

МВД обратилось к казахстанцам и предупредило об ответственности за участие в вооруженных конфликтах в других странах за денежное вознаграждение, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В последнее время в социальных сетях, как сообщает медиапортал МВД, распространяются рекламные материалы и видеоролики, предлагающие гражданам Казахстана заключить контракт с вооруженными силами других государств за денежные вознаграждения.

"За участие в вооруженных конфликтах УК РК предусмотрены меры уголовной ответственности. За умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества (статья 172 УК РК) предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.

За наемничество (статья 170 УК РК) в зависимости от тяжести деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи лет либо пожизненное лишение свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, с конфискацией имущества", - напомнили в ведомстве.

В МВД порекомендовали казахстанцам соблюдать законодательство республики и воздерживаться от участия в действиях, которые могут привести к серьезным правовым последствиям.

Напомним, в конце апреля 2023 года сообщалось о казахстанце, который учился в университете в Томске и вступил в ЧВК "Вагнер". Первоначально распространялась информация, что его якобы похитили в России, чтобы отправить на войну в Украину. Но позже в МИД РК сообщили, что, по имеющимся данным, молодой человек добровольно подписал контракт с ЧВК.

Позже это прокомментировал представитель МИД.

Мы также писали, что в Караганде суд вынес приговор казахстанцу, вступившему в ЧВК "Вагнер". Мужчину осудили на 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

А в начале года житель Жезказгана получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы за то, что принимал участие в военных действиях в Украине.