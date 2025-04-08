Участие в вооруженных конфликтах: МВД выступило с предупреждением к казахстанцам
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МВД обратилось к казахстанцам и предупредило об ответственности за участие в вооруженных конфликтах в других странах за денежное вознаграждение, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В последнее время в социальных сетях, как сообщает медиапортал МВД, распространяются рекламные материалы и видеоролики, предлагающие гражданам Казахстана заключить контракт с вооруженными силами других государств за денежные вознаграждения.
"За участие в вооруженных конфликтах УК РК предусмотрены меры уголовной ответственности. За умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества (статья 172 УК РК) предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.
За наемничество (статья 170 УК РК) в зависимости от тяжести деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи лет либо пожизненное лишение свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, с конфискацией имущества", - напомнили в ведомстве.
В МВД порекомендовали казахстанцам соблюдать законодательство республики и воздерживаться от участия в действиях, которые могут привести к серьезным правовым последствиям.
Напомним, в конце апреля 2023 года сообщалось о казахстанце, который учился в университете в Томске и вступил в ЧВК "Вагнер". Первоначально распространялась информация, что его якобы похитили в России, чтобы отправить на войну в Украину. Но позже в МИД РК сообщили, что, по имеющимся данным, молодой человек добровольно подписал контракт с ЧВК.
Позже это прокомментировал представитель МИД.
Мы также писали, что в Караганде суд вынес приговор казахстанцу, вступившему в ЧВК "Вагнер". Мужчину осудили на 6 лет 8 месяцев лишения свободы.
А в начале года житель Жезказгана получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы за то, что принимал участие в военных действиях в Украине.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233958-uchastie-v-vooruzhennyh-konfliktah-mvd-vystupilo-s-preduprezhdeniem-k-kazahstancam/