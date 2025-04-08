Иностранец справил нужду в салоне самолета рейса Пхукет - Алматы

Гражданин Российской Федерации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, справил нужду прямо на своем месте в салоне самолета, летящего из Пхукета в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, по прибытии рейса Пхукет - Алматы сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту задержали пассажира, нарушившего общественный порядок на борту самолета.

"При проверке транспортными полицейскими установлен 42-летний гражданин Российской Федерации, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, справил нужду прямо на своем месте в салоне", - сообщают правоохранители.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности сразу за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и за мелкое хулиганство с наложением штрафа в размере 25 МРП.

В первом квартале текущего года сотрудники департамента полиции на транспорте зафиксировали более 21 тысячи административных правонарушений. Среди них 1648 случаев распития алкоголя или нахождения в общественных местах в состоянии опьянения и 163 случая мелкого хулиганства, отмечается в публикации.

Напомним, ранее в конце февраля иностранец устроил панику на борту самолета в Астане: заявил об ухудшении самочувствия и потребовал покинуть самолет. В ходе проверки было установлено, что 44-летний гражданин Российской Федерации находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

В январе сообщалось, что гражданина КНР оштрафовали и сняли с рейса за плевок в зале ожидания местных вылетов аэропорта Алматы.

До этого гражданина Армении сняли с самолета рейсом Тбилиси-Астана за курение электронной сигареты на борту самолета.

Тогда же пассажира задержали в аэропорту Актобе после того, как он в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался в адрес бортпроводников.

Ранее россиянина арестовали на пять суток и сняли с рейса в аэропорту Тараза за агрессивное поведение и нарушение правил порядка. Также его оштрафовали.

В мае прошлого года в аэропорту Алматы задержали двух иностранок, которые нарушили общественный порядок, придя туда в состоянии алкогольного опьянения. Их не допустили на рейс в Дубай.

Также в в аэропорту Астаны была задержана нетрезвая 34-летняя гражданка Южной Кореи, которая отказывалась подчиняться правилам безопасности на борту. Ее оштрафовали на 8 МРП.