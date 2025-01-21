Иностранца сняли с рейса за плевок в аэропорту Алматы

Гражданина КНР оштрафовали и сняли с рейса за плевок в зале ожидания местных вылетов аэропорта Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы задержан пассажир, вылетающий рейсом "Алматы - Шымкент".

"В ходе проверки установлен 34-летний гражданин КНР, который в зале ожидания местных вылетов во время посадки плевался в общественном месте, тем самым, проявляя неуважение к окружающим и загрязняя место общего пользования", - сообщается в публикации.

Правонарушитель привлечен к ответственности за загрязнение мест общего пользования и оштрафован на 5 МРП (19 660 тенге), а также был снят с рейса.

"Напомним, что с начала текущего года департаментом полиции на транспорте за совершение различных административных правонарушений к ответственности привлечено 5249 правонарушителей, в том числе за загрязнение мест общего пользования - 499 лиц", - отмечают правоохранители.

Напомним, в мае прошлого года гражданина Китая, закурившего сразу после выхода из самолета, оштрафовали в аэропорту Алматы. Также в мае сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Алматы оштрафовали и не допустили на рейс двух гражданок России, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в аэропорту Астаны была задержана нетрезвая 34-летняя гражданка Южной Кореи, которая отказывалась подчиняться правилам безопасности на борту. Ее оштрафовали на 8 МРП.

В ноябре мы писали, что с начала 2024 года в Казахстане с авиарейсов сняли почти 500 граждан. Среди частых причин - появление пассажиров в пьяном виде и курение на борту самолета.