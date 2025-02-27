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"Потребовал покинуть самолет": иностранец устроил панику на борту самолета в Астане

Опубликовано:

Борт самолета
Борт самолета. Фото: пресс-служба ДП на транспорте

В столичном аэропорту сотрудниками линейного отдела полиции по акту представителей авиакомпании был снят пассажир рейса "Астана-Алматы", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

По данным пресс-службы ведомства, пассажир перед вылетом внезапно потребовал покинуть самолет.

"Мужчина заявил о резком ухудшении самочувствия, жалуясь на боли в сердце и нехватку воздуха. Однако его состояние оказалось не настолько критичным - вместо медицинской помощи ему потребовалось освидетельствование на алкоголь.

В ходе проверки установлено, что 44-летний гражданин Российской Федерации находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Своим неадекватным действием он не только заставил экипаж задержаться, но и успел повредить вспомогательную ручку передней двери самолета", - отмечается в сообщении.

В итоге за правонарушения в самолете мужчина привлечен к ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и нарушение правил поведения на воздушном судне.

В ведомстве напомнили, что безопасность на борту - приоритет для всех. Любые неадекватные действия и нарушение порядка влекут ответственность перед законом и могут повлиять на исправность воздушного судна, задержку рейса и даже привести к серьезным последствиям.

В январе сообщалось, что гражданина КНР оштрафовали и сняли с рейса за плевок в зале ожидания местных вылетов аэропорта Алматы.

До этого гражданина Армении сняли с самолета рейсом Тбилиси-Астана за курение электронной сигареты на борту самолета.

Тогда же пассажира задержали в аэропорту Актобе после того, как он в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался в адрес бортпроводников.

Ранее россиянина арестовали на пять суток и сняли с рейса в аэропорту Тараза за агрессивное поведение и нарушение правил порядка. Также его оштрафовали.

В мае прошлого года в аэропорту Алматы задержали двух иностранок, которые нарушили общественный порядок, придя туда в состоянии алкогольного опьянения. Их не допустили на рейс в Дубай.

Также в в аэропорту Астаны была задержана нетрезвая 34-летняя гражданка Южной Кореи, которая отказывалась подчиняться правилам безопасности на борту. Ее оштрафовали на 8 МРП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2224193-potreboval-pokinut-samolet-inostranec-ustroil-paniku-na-bortu-samoleta-v-astane/