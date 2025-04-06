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Жестокое избиение мужчины попало на видео в Атырау

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Мужчина угрожает
Мужчина. Иллюстративное фото: nito100 / Getty Images

В социальных сетях появилось видео, на котором группа из 5-6 мужчин жестоко избивает другого в Атырау. В полиции начали проверку по данному факту, передает Atyrau Online.

Как сообщает издание, в социальных сетях появилось видео, на котором группа из нескольких мужчин жестоко избивает одного человека в микрорайоне Жилгородок города Атырау. На кадрах видно, как пострадавшего продолжают бить, даже когда он лежит на земле и стонет от боли. Один из нападавших наносит удары по голове.

Избитый мужчина, по данным издания, обратился в больницу с различными травмами. Однако на момент публикации заявления в полицию он не подал.

Тем не менее правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося, пишет издание.

Внимание! 18+! Видео содержит сцены насилия и ненормативную лексику!

Ранее в Сети обсуждали видео, на кадрах которого зафиксировано жестокое избиение мужчины толпой, в полиции возбудили уголовное дело.

До этого в Сети распространились видео, как в Семее группа подростков жестоко избила сверстника. Случай прокомментировали в полиции.

В феврале этого года в Сети распространили видео, где в Шымкенте на мужчину напали в лифте - несколько человек избили его и вынесли, было возбуждено уголовное дело.

Также избиение школьницы произошло в Алматы - произошедшее сняли на видео, а ролик попал в Сеть. В полиции прокомментировали случившееся.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233533-zhestokoe-izbienie-muzhchiny-popalo-na-video-v-atyrau/