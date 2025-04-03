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Продавали БАДы и разыгрывали машину: предполагаемых мошенников задержали в Астане

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Разговор по телефону
Мужчина разговаривает по телефону. Иллюстративное фото: dramalens / Getty Images

В Астане задержали руководителей call-центра, сотрудники которого, по версии полиции, под предлогом продажи БАДов проводили розыгрыш автомобиля, передает NUR.KZ.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Астаны, в городе пресечена деятельность незаконного call-центра. По данным ДП, сотрудники занимались обзвоном граждан страны с целью продажи биологически активных добавок.

"Под предлогом продажи продукции, мошенники организовывали розыгрыш автомашины среди покупателей. Так, в ходе проведения обыска было изъято 32 ноутбука различных моделей, а также 10 сотовых телефонов.

Установлены 14 причастных, в том числе директор, юрист, руководитель отдела продаж и операторы. В ходе следствия установлено, что в работе центра был так называемый "рекавери-отдел", который занимался первичной обработкой клиентов, а также вел беседу с клиентами, заинтересованными в крупном выигрыше", - сказано в сообщении.

Сообщается, что на данный момент задержаны два основных предполагаемых организатора, которые водворены в изолятор временного содержания. По информации полиции, уже установлена их причастность к 4 эпизодам, общий причиненный ущерб которых составил около 6 млн тенге.

"В настоящее время устанавливаются возможные потерпевшие. Проводятся следственные действия", - добавили в ДП.

В марте этого года в МВД сообщили, что в столице ликвидирован мошеннический call-центр, сообщающий о крупных выигрышах. Задержаны шесть человек.

Также в этом году в Алматы выявили и ликвидировали мошеннический call-центр – он функционировал на территории одного из бизнес-центров. Задержаны 24 подозреваемых. Пятеро из них оказались иностранными гражданами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232948-prodavali-bady-i-razygryvali-mashinu-predpolagaemyh-moshennikov-zaderzhali-v-astane/