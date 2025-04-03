Вернувшаяся домой алматинка застала врасплох квартирных воров: преступников задержали
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В Алматы полицейские ликвидировали преступную группу, которая занималась квартирными кражами. По версии полиции, они причастны как минимум к 5 эпизодам, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает медиапортал МВД, в Алматы сотрудниками криминальной полиции ликвидирована преступная группа, занимавшаяся квартирными кражами.
По данным ведомства, трое жителей Алматинской области причастны как минимум к пяти эпизодам квартирных краж в городе. Последнее преступление они совершили в одной из квартир, когда неожиданно вернулась хозяйка.
Злоумышленники, оказавшись застигнутыми врасплох, распылили ей в лицо перцовый газ и скрылись.
"Двое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. Сейчас все трое находятся в изоляторе временного содержания. В отношении них проводится расследование, оперативные мероприятия продолжаются", - сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы Талант Исаев.
Стражи порядка проверяют возможную причастность задержанных к другим эпизодам квартирных краж в городе.
Ранее в Алматы полицейские с поличным задержали четверых мужчин, подозреваемых в совершении домашних краж. Все они являются приезжими.
Также до этого в Алматы задержали приезжих мужчин, которых подозревают как минимум в 4 кражах из домов жителей мегаполиса - в этом случае в Алатауском районе города.
В Костанайской области произошла кража сейфа с гражданским оружием. Подозреваемого задержали и поместили в ИВС.
До этого на видео попала кража денег в Алматы, были задержаны двое мужчин, которых подозревают в краже.
Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232711-vernuvshayasya-domoy-almatinka-zastala-vrasploh-kvartirnyh-vorov-prestupnikov-zaderzhali/