Вернувшаяся домой алматинка застала врасплох квартирных воров: преступников задержали

В Алматы полицейские ликвидировали преступную группу, которая занималась квартирными кражами. По версии полиции, они причастны как минимум к 5 эпизодам, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в Алматы сотрудниками криминальной полиции ликвидирована преступная группа, занимавшаяся квартирными кражами.

По данным ведомства, трое жителей Алматинской области причастны как минимум к пяти эпизодам квартирных краж в городе. Последнее преступление они совершили в одной из квартир, когда неожиданно вернулась хозяйка.

Злоумышленники, оказавшись застигнутыми врасплох, распылили ей в лицо перцовый газ и скрылись.

"Двое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. Сейчас все трое находятся в изоляторе временного содержания. В отношении них проводится расследование, оперативные мероприятия продолжаются", - сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы Талант Исаев.

Стражи порядка проверяют возможную причастность задержанных к другим эпизодам квартирных краж в городе.

Ранее в Алматы полицейские с поличным задержали четверых мужчин, подозреваемых в совершении домашних краж. Все они являются приезжими.

Также до этого в Алматы задержали приезжих мужчин, которых подозревают как минимум в 4 кражах из домов жителей мегаполиса - в этом случае в Алатауском районе города.

В Костанайской области произошла кража сейфа с гражданским оружием. Подозреваемого задержали и поместили в ИВС.

До этого на видео попала кража денег в Алматы, были задержаны двое мужчин, которых подозревают в краже.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.