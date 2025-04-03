Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вернувшаяся домой алматинка застала врасплох квартирных воров: преступников задержали

Опубликовано:

Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых. Фото: Polisia.kz

В Алматы полицейские ликвидировали преступную группу, которая занималась квартирными кражами. По версии полиции, они причастны как минимум к 5 эпизодам, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в Алматы сотрудниками криминальной полиции ликвидирована преступная группа, занимавшаяся квартирными кражами.

По данным ведомства, трое жителей Алматинской области причастны как минимум к пяти эпизодам квартирных краж в городе. Последнее преступление они совершили в одной из квартир, когда неожиданно вернулась хозяйка.

Злоумышленники, оказавшись застигнутыми врасплох, распылили ей в лицо перцовый газ и скрылись.

"Двое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. Сейчас все трое находятся в изоляторе временного содержания. В отношении них проводится расследование, оперативные мероприятия продолжаются", - сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы Талант Исаев.

Стражи порядка проверяют возможную причастность задержанных к другим эпизодам квартирных краж в городе.

Ранее в Алматы полицейские с поличным задержали четверых мужчин, подозреваемых в совершении домашних краж. Все они являются приезжими.

Также до этого в Алматы задержали приезжих мужчин, которых подозревают как минимум в 4 кражах из домов жителей мегаполиса - в этом случае в Алатауском районе города.

В Костанайской области произошла кража сейфа с гражданским оружием. Подозреваемого задержали и поместили в ИВС.

До этого на видео попала кража денег в Алматы, были задержаны двое мужчин, которых подозревают в краже.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232711-vernuvshayasya-domoy-almatinka-zastala-vrasploh-kvartirnyh-vorov-prestupnikov-zaderzhali/