"Задержаны с поличным": полиция Алматы показала кадры спецоперации

В Алматы полицейские с поличным задержали четверых мужчин, подозреваемых в совершении домашних краж. Все они являются приезжими, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, сотрудники криминальной полиции Алматы при содействии полицейского спецназа на пересечении улиц Байзакова и Бухар Жырау задержали участников, по версии следствия, преступной группы, промышлявшей квартирными кражами в мегаполисе.

В ее составе - четверо мужчин в возрасте от 38 до 45 лет. Все они являются приезжими из Алматинской и Жамбылской областей Казахстана.

"В минувшие выходные эти злоумышленники, путем среза решетки и отжима окна, проникли в квартиру одного из домов по улице Шашкина и тайно похитили чужое имущество.

В ходе задержания подозреваемых были изъяты вещественные доказательства, а именно золотые изделия и денежные средства, которые приобщены к уголовному делу", - сообщают правоохранители.

Задержание в Алматы. Фото: polisia.kz

Подозреваемые арестованы. В настоящее время устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям. Уголовное дело расследуется управлением полиции Бостандыкского района.

В соответствии со ст. 201 УПК РК другая информация в интересах следствия распространению не подлежит, отмечается в публикации.

Добавим, также вчера в Алматы задержали приезжих мужчин, которых подозревают как минимум в 4 кражах из домов жителей мегаполиса - в этом случае в Алатауском районе города.

На прошлой неделе сообщалось, что в Костанайской области произошла кража сейфа с гражданским оружием. Подозреваемого задержали и поместили в ИВС.

Также в этом месяце на видео попала кража денег в Алматы, были задержаны двое мужчин, которых подозревают в краже.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.